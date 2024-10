驚險瞬間！俄戰機「空中鬼切」險撞美軍F-16　距離15m高速超車　

▲ 俄機近距離飛過F-16前方。(圖/翻攝自X/@NORADCommand)

記者陳宛貞/綜合外電報導

北美防空司令部(NORAD)9月30日公布影片指控,一架俄羅斯戰機日前闖入阿拉斯加防空識別區,高速「橫切」飛過美國F-16戰機航線,只差15公尺就要發生碰撞,譴責俄國飛官行為「危及所有人」。

綜合ABC及《路透》,這起事件發生於9月23日,當時俄機已連續多天飛入阿拉斯加附近防空識別區,而美國要求任何通過該區域的飛機必須表明身分,否則會被攔截。

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag