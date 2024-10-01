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驚險瞬間！俄戰機「空中鬼切」險撞美軍F-16　距離15m高速超車　

▲▼ 。（圖／翻攝自X／@NORADCommand）

▲ 俄機近距離飛過F-16前方。（圖／翻攝自X／@NORADCommand）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北美防空司令部（NORAD）9月30日公布影片指控，一架俄羅斯戰機日前闖入阿拉斯加防空識別區，高速「橫切」飛過美國F-16戰機航線，只差15公尺就要發生碰撞，譴責俄國飛官行為「危及所有人」。

綜合ABC及《路透》，這起事件發生於9月23日，當時俄機已連續多天飛入阿拉斯加附近防空識別區，而美國要求任何通過該區域的飛機必須表明身分，否則會被攔截。

當天有2架美國空軍F-16戰機被派往攔截俄國2架Tu-95戰略轟炸機和2架護駕的蘇愷-35（Su-35）戰機，其中一架F-16艙內攝影機拍下的畫面中，一架蘇愷-35突然從左方高速「超車」，距離F-16僅不到50英尺，接著還「鬼切」到前方，令F-16飛官忍不住驚叫，機頭也向側邊大幅傾斜。

隨後可見F-16機頭左右搖晃，可能是受俄機的機尾亂流影響，也可能是飛官在近距離接觸後極力保持對飛機的控制。

NORAD最高指揮官吉洛（Gregory Guillot）指出，這架蘇愷-35的行為「不安全且不專業，危及所有人，這不是你該在專業空軍中看到的」。

NORAD聲明提到，「俄機一直在國際空域飛行，未進入美加領空。俄羅斯在阿拉斯加防空識別區的活動經常發生，不被視為威脅」。俄羅斯駐美國大使館目前則未回應置評請求。

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