搭機出國個資外洩？「行李箱吊牌」全被看光　美女空姐教一招自保

▲行李吊牌上寫著姓名、住址、電話，可能引發個資外洩疑慮。（示意圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

出國旅遊搭乘飛機時總是充滿悸動，然而為了防止行李被其他旅客亂拿，許多人會考慮購買色彩繽紛、或擁有特殊設計的行李箱，甚至掛上記載著各種資訊欄位的行李吊牌。不過，國外一名空姐提醒，行李吊牌上寫滿姓名、住址、電話等資訊，可能無形中造成個資暴露給陌生人，因此她教一招輕鬆保護個資安全。

根據《每日郵報》，長期派駐美國的美國航空機組人員凱斯（Ally Case）經常在社群短影音平台TikTok上，向粉絲們分享在職涯中學習到的各種旅行技巧，因此受到關注，最近她在一則短影音上透露，許多人搭機前習慣在行李箱掛上吊牌，殊不知此舉往往構成個資外洩的風險。

行李吊牌上，通常會在放入透明套子的卡片寫上旅行者詳細的個人資訊，包括姓名、住處地址、電話號碼等，防止行李丟失時航空公司可以順利連繫失主、將行李歸還。

不過，凱斯卻對這種危險行徑表示，「我不知道為何更多的人不這樣做！千萬記得，永遠、永遠、永遠，必須要把行李吊牌的卡片資訊倒過來放。我無法告訴你，我每天會看到多少人，他們的個人資訊顯示給其他任何人看，包括姓名、電話、住家地址。」

凱斯建議，「你可以做的事是，將填寫資訊卡的行李吊牌向後翻轉，這樣當你搭乘火車或飛機時，就不會向其他人透露你的個人資訊。但是，如果你的行李真的遺失了，若需要對方知道你的資訊，你可以在吊牌上寫『翻過來』（flip over）之類的簡單詞句，用來保護自身安全。」

凱斯補充，「我甚至不喜歡讓陌生人知道我的名字，我不可能公開我的電話號碼和住處地址。」

其他網友則在留言時給初期他建議，「請立刻取下您的航空行李票！我在飯店酒吧等房間時遇到一個人，我給了他們名字。然而第二天，他們就根據我的標籤和我起飛的城市，在LinkedIn上找到我。 」