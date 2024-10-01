山陀兒「風速每秒55公尺直襲南部」創歷史紀錄　氣象署：很危險

▲氣象署升格山陀兒颱風為55m／s的強颱，直襲南部的歷史紀錄。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今指出，中央氣象署升格山陀兒為最大風速每秒55公尺的強颱，直襲南部的歷史紀錄。氣象署簡任技正伍婉華說，山陀兒颱風中心以完整結構可能直接進入西南部地區，風力會很強，強勁的風力很容易造成危險。

伍婉華說，山陀兒強度還在增強，今上午8時最大風速達到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大風速將當於17級風以上。目前7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑也增大到80公里。

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她預估，今天逐漸北上，明天登陸南部，直接侵襲台灣。預估明天登陸南部，這樣的風力結構會直接影響南部地區，風速之強勁，令人擔心，南部地區朋友要特別小心。

▲風力趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華提醒，颱風中心登陸時會帶來強風豪雨，颱風中心完整的結構可能直接進入西南部，沒有屏障的西南部風力會很強，這樣強勁的風力很容易造成危險，未來預估若發生平均風12級、陣風14級，氣象署在1至2小時前發布強風告警。

吳聖宇今在其臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，氣象署升格山陀兒颱風為每秒55公尺的強颱，南部真的要嚴加戒備了，直襲南部的歷史紀錄。