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因應山陀兒颱風來襲　台南3擱淺貨輪加強繫固避免海域環境污染

▲台南市環保局派員加強水質檢測、攔油索佈設情形，避免若有漏油情形造成污染擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市環保局派員加強水質檢測、攔油索佈設情形，避免若有漏油情形造成污染擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風山陀兒襲台，擱淺在台南海域的貨輪受關注，台南市環保局表示，擱淺在台南的3艘貨輪（凱達輪、多芬輪、蘇菲亞輪）航港局均已抽除殘存油料，將加強繫固，並派員巡視、監控，以確保油污不外洩，避免對海域環境造成污染。

▲台南市環保局派員加強水質檢測、攔油索佈設情形，避免若有漏油情形造成污染擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市環保局表示，日前因凱米颱風來襲造成南市海域3艘貨輪擱淺，中央與地方各單位分工合作，由航港局主導召開應變會議，原航港局已準備就地拆解。因山陀兒颱風來襲，航港局已要求海保署及海巡署持續監控擱淺船舶可能的海污情事，市府環保局並派員巡查、予以協助。

環保局表示，目前凱達輪已開始進行拆除，多芬輪拆除計畫正由航港局審理中，黃金海岸的阿諾輪(舊名蘇菲亞號)拆除作業已於9月20日由航港局上網公告，委辦計畫中嚴加規範承包廠商應落實船體周圍吸油棉的防護措施，並於本週進行清艙作業，以確保油污不外洩，避免對海域環境造成污染。

▲台南市環保局派員加強水質檢測、攔油索佈設情形，避免若有漏油情形造成污染擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保局指出，為防止污染，海巡署透過空拍解析、巡檢海域與岸際環境；台江國家公園管理處負責監控曾文溪口船體周遭情況。市府環保局則是派員巡查與水質採樣，並全程參與港務局應變會議，以掌握空拍資訊及污染預警，如有污染異常，將即時通知農業局提醒漁民。

▲台南市環保局派員加強水質檢測、攔油索佈設情形，避免若有漏油情形造成污染擴散。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對山陀兒颱風來襲，環保局將積極與航港局、海保署及海巡署保持聯繫、溝通，持續監控先前擱淺船舶可能的海污情事。

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