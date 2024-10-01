山陀兒升強颱暴力直撲高屏　粉專示警：將見識一生未曾看過強風

▲山陀兒颱風眼變得渾圓銳利。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風今（1）日凌晨增強為強颱，預估明天中午以完整結構從高雄、屏東登陸台灣，暴風圈籠罩全台。FB粉絲專頁「高雄好過日」示警，若登陸地點較偏北，中心眼牆直接掃過高雄，那將會打破1977年賽洛瑪颱風瞬間最大陣風每秒53公尺（16級風）的強度，「各位可能將會經歷到我們這一輩子都沒有看過的強風。」

強烈颱風山陀兒直撲高屏而來，根據中央氣象署最新預報資料，近中心最大風速每秒55公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上。

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「高雄好過日」以過去資料分析，因為沒有中央山脈阻隔，山陀兒接近台灣時，大致會是這樣的強度。若登陸地點較偏北，中心眼牆直接掃過高雄，那將會打破1977年賽洛瑪颱風瞬間最大陣風每秒53公尺（16級風）的強度。

同時，台灣六都也從來沒有超過16級風的觀測紀錄（台北15級，台中13級，台南14級），這將是史上襲擊台灣大城市最強的風速，也是大部分人這一生中，未曾目睹過的颱風強度。

▲山陀兒颱風最新潛勢路徑。（圖／中央氣象署）

根據蒲氏風級（Beaufort scale）分類，10級風就會可把大樹連根拔起，11級風建築物普遍損毀，13級以上已經沒什麼形容詞了，都是寫：「海面巨浪滔天，不堪設想。陸上難以出現，如有必成災禍。」

這個風力，甚至是超越內政部《建築物耐風設計規範及解說》規定的基本設計風速（高雄為37.5m/s）。另外CNS3092鋁合金製窗的國家標準，七級中最高的一級是抗風壓360kgf/m2，相當16級風，這次風力也可能超過。

「高雄好過日」示警，也就是這個颱風瞬間陣風，已經超過各位家中女兒牆、鋁門窗、氣密窗....這些結構的設計標準。要符合標準，通常會有一定的強度冗餘，不代表超過就一定會損毀，但這都是沒測試過，未知的領域了。

「離我們比較近的紀錄，有2023年10月小犬颱風掃過蘭嶼，創下17級風（95.2m/s）的全國紀錄，以及2016年9月15日莫蘭蒂颱風襲擊金門，同樣達到17級風（61.7m/s）的紀錄。」

▲山陀兒颱風來勢洶洶，氣象專家整理出風雨時程表。（圖／翻攝臉書／天氣風險 WeatherRisk）

「高雄好過日」表示，山陀兒會造成多少災害，將取決於眼牆是否直接打中高雄，這邊要再此提醒，或許剛經歷凱米的破紀錄雨量，大家似乎都在強調防水災，但山陀兒的風速會是超乎規格的，防風也非常重要。

最後粉專提醒，「請各位珍惜性命財產，做好一切防風準備。其他的我們只能祈禱，希望颱風登陸區能離高雄遠一點，只要路線偏一點，高雄就能躲開。」

粉專也強調，「很不願意危言聳聽，但從現有資料比對看來，必須再說一次，台灣有歷史以來，還沒有這種強度的強風直接吹襲百萬人大都會區。必須做好最糟準備。」