　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒升強颱暴力直撲高屏　粉專示警：將見識一生未曾看過強風

▲▼山陀兒颱風眼變得渾圓銳利。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

▲山陀兒颱風眼變得渾圓銳利。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風今（1）日凌晨增強為強颱，預估明天中午以完整結構從高雄、屏東登陸台灣，暴風圈籠罩全台。FB粉絲專頁「高雄好過日」示警，若登陸地點較偏北，中心眼牆直接掃過高雄，那將會打破1977年賽洛瑪颱風瞬間最大陣風每秒53公尺（16級風）的強度，「各位可能將會經歷到我們這一輩子都沒有看過的強風。」

強烈颱風山陀兒直撲高屏而來，根據中央氣象署最新預報資料，近中心最大風速每秒55公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「高雄好過日」以過去資料分析，因為沒有中央山脈阻隔，山陀兒接近台灣時，大致會是這樣的強度。若登陸地點較偏北，中心眼牆直接掃過高雄，那將會打破1977年賽洛瑪颱風瞬間最大陣風每秒53公尺（16級風）的強度。

同時，台灣六都也從來沒有超過16級風的觀測紀錄（台北15級，台中13級，台南14級），這將是史上襲擊台灣大城市最強的風速，也是大部分人這一生中，未曾目睹過的颱風強度。

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風最新潛勢路徑。（圖／中央氣象署）

根據蒲氏風級（Beaufort scale）分類，10級風就會可把大樹連根拔起，11級風建築物普遍損毀，13級以上已經沒什麼形容詞了，都是寫：「海面巨浪滔天，不堪設想。陸上難以出現，如有必成災禍。」

這個風力，甚至是超越內政部《建築物耐風設計規範及解說》規定的基本設計風速（高雄為37.5m/s）。另外CNS3092鋁合金製窗的國家標準，七級中最高的一級是抗風壓360kgf/m2，相當16級風，這次風力也可能超過。

「高雄好過日」示警，也就是這個颱風瞬間陣風，已經超過各位家中女兒牆、鋁門窗、氣密窗....這些結構的設計標準。要符合標準，通常會有一定的強度冗餘，不代表超過就一定會損毀，但這都是沒測試過，未知的領域了。

「離我們比較近的紀錄，有2023年10月小犬颱風掃過蘭嶼，創下17級風（95.2m/s）的全國紀錄，以及2016年9月15日莫蘭蒂颱風襲擊金門，同樣達到17級風（61.7m/s）的紀錄。」

▲▼山陀兒颱風來勢洶洶，氣象專家整理出風雨時程表。（圖／翻攝臉書／天氣風險 WeatherRisk）

▲山陀兒颱風來勢洶洶，氣象專家整理出風雨時程表。（圖／翻攝臉書／天氣風險 WeatherRisk）

「高雄好過日」表示，山陀兒會造成多少災害，將取決於眼牆是否直接打中高雄，這邊要再此提醒，或許剛經歷凱米的破紀錄雨量，大家似乎都在強調防水災，但山陀兒的風速會是超乎規格的，防風也非常重要。

最後粉專提醒，「請各位珍惜性命財產，做好一切防風準備。其他的我們只能祈禱，希望颱風登陸區能離高雄遠一點，只要路線偏一點，高雄就能躲開。」

粉專也強調，「很不願意危言聳聽，但從現有資料比對看來，必須再說一次，台灣有歷史以來，還沒有這種強度的強風直接吹襲百萬人大都會區。必須做好最糟準備。」

ET快訊
快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！最新預測出爐
起底超惡女毒蟲！　包內搜出喪屍煙油
所長遭拖行「全身骨折」殉職　妻雙眼紅腫走進殯儀館
快訊／千萬發票開出17張　超商消費僅35元
快訊／日本內閣總辭！　岸田文雄結束3年首相生涯
快訊／今晚停班課！　澎湖宣布了
山陀兒「風速每秒55公尺直襲南部」創歷史紀錄　氣象署：很危險
快訊／北市今下午5點「關水門、越堤坡道」
拼命三郎！38歲所長殉職　他難過：沒能親口對你說聲謝謝
山陀兒今北轉加速！　風雨最強時刻曝
恐怖畫面曝！　騎士闖紅燈撞噴公車慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

超市逛一圈　他舉空籃傻了「颱風要來一個月？」大票笑翻+1

不斷更新／澎湖「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

山陀兒強襲！小三通今明2日全天停航　30艘大陸貨輪停外海避颱

快訊／強颱山陀兒進逼！澎湖宣布：今晚6點後停班課

台灣虎航開航「高雄-富國島」　單程機票3千有找！明開搶

山陀兒「風速每秒55公尺直襲南部」創歷史紀錄　氣象署：很危險

山陀兒升強颱暴力直撲高屏　粉專示警：將見識一生未曾看過強風

「抓穩了，你將見識未曾看過的強風！」　粉專發出警告：做好最糟準備

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

鄭中基揪盧廣仲唱〈左右為難〉　認識6年..初見面：在吃涼麵XD

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

超市逛一圈　他舉空籃傻了「颱風要來一個月？」大票笑翻+1

不斷更新／澎湖「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

山陀兒強襲！小三通今明2日全天停航　30艘大陸貨輪停外海避颱

快訊／強颱山陀兒進逼！澎湖宣布：今晚6點後停班課

台灣虎航開航「高雄-富國島」　單程機票3千有找！明開搶

山陀兒「風速每秒55公尺直襲南部」創歷史紀錄　氣象署：很危險

山陀兒升強颱暴力直撲高屏　粉專示警：將見識一生未曾看過強風

「抓穩了，你將見識未曾看過的強風！」　粉專發出警告：做好最糟準備

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

賓士撞民宅起火畫面曝！伸縮鐵門擠成一團　45歲男駕駛燒成焦屍

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

超市逛一圈　他舉空籃傻了「颱風要來一個月？」大票笑翻+1

iPhone內建「最強颱風追蹤App」果粉低調推　隱藏功能看12小時動向

山陀兒外圍環流推倒警大附近路樹　2派出所深夜聯手排除

美麗島民調／信任度創新低　賴清德52.5%信任「大減6.4個百分點」

不斷更新／澎湖「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

山陀兒來襲！台東富岡漁港沿岸掀大浪　機車遭沖倒畫面曝

蕭敬騰「唯一台星」登央視國慶晚會！雙王發文：愛只為中國 娜娜難得沒PO

起底超惡女毒蟲！拖撞護欄害「警所長慘死」　包內搜出喪屍煙油

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

山陀兒明登陸　「任何頑強颱風碰到中央山脈也須屈服」

山陀兒大迴轉「明掃全台」　4縣市風雨最劇

LIVE／山陀兒龜步轉彎1天登陸　氣象署晚間最新說明

山陀兒颱風眼「渾圓銳利」　粉專警告：眼牆附近很暴力

更多熱門

相關新聞

「抓穩了，你將見識未曾看過的強風！」　粉專發出警告：做好最糟準備

「抓穩了，你將見識未曾看過的強風！」　粉專發出警告：做好最糟準備

山陀兒颱風今（1日）凌晨發展為強烈颱風，路徑從高雄、屏東一帶登陸機率高。粉專「高雄好過日」示警，「抓穩了！你將見識這一輩子還未曾看過的強風。」

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

霸氣防山陀兒　高雄BMW「全車包膜」

霸氣防山陀兒　高雄BMW「全車包膜」

青江菜每公斤飆160元！蔬菜批發價衝63.8元「創5年新高」

青江菜每公斤飆160元！蔬菜批發價衝63.8元「創5年新高」

山陀兒估「最強狀態」登陸　關鍵12小時風雨最猛

山陀兒估「最強狀態」登陸　關鍵12小時風雨最猛

關鍵字：

颱風強風災害台灣山陀兒

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

更多

最夯影音

更多

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面