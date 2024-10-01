「抓穩了，你將見識未曾看過的強風！」　粉專發出警告：做好最糟準備

▲粉專「高雄好過日」警告：抓穩了，你將見識這一輩子還未曾看過的強風。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

山陀兒颱風今（1日）凌晨增強為強烈颱風，預期將從高雄、屏東一帶登陸的可能性較高。粉絲專頁「高雄好過日」發出警告，「我不願危言聳聽，但從現有資料比對看來，必須再說一次，台灣有歷史以來，還沒有這種強度的強風直接吹襲百萬人大都會區。必須做好最糟準備。」

抓穩了，你將見識這一輩子還未曾看過的強風！「高雄好過日」臉書發文表示，強烈颱風山陀兒正直撲高屏地區，各位可能將會經歷到我們這一輩子都沒有看過的強風。目前山陀兒近中心最大風速達每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風更達每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風。

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「高雄好過日」指出，由於沒有中央山脈的阻隔，山陀兒接近台灣時，將保持如此強度。若登陸點偏北，颱風中心眼牆直接掃過高雄，將打破1977年賽洛瑪颱風瞬間最大陣風每秒53公尺（16級風）的紀錄。

「高雄好過日」強調，歷史上台灣六都尚未觀測到超過16級風的紀錄（台北15級，台中13級，台南14級），這次將是史上襲擊台灣大城市最強的風速，許多人這輩子都未曾見過這樣的颱風強度。

▲最新颱風動態。（圖／氣象署）

根據蒲氏風級（Beaufort scale）分類，10級風就能將大樹連根拔起，11級風建築物普遍損毀，而13級以上的風速更是難以形容，海面巨浪滔天，陸上難以出現，如有必成災禍。

這次颱風的風力甚至超越內政部《建築物耐風設計規範及解說》規定的基本設計風速（高雄為37.5m/s），以及CNS3092鋁合金製窗的國家標準，最高僅能抗風壓360kgf/m2，相當於16級風。此次颱風的瞬間陣風已經超過大多數家中女兒牆、鋁門窗、氣密窗等結構的設計標準。雖然這些結構通常有一定的強度冗餘，不代表超過就一定會損毀，但這都是未測試過的未知領域。

近年來的紀錄顯示，2023年10月的小犬颱風掃過蘭嶼，創下超過17級風（95.2m/s）的全國紀錄；2016年9月15日的莫蘭蒂颱風襲擊金門，也達到超過17級風（61.7m/s）的紀錄。小犬颱風造成蘭嶼開元港船隻九成沈沒，靠近海邊的房舍倒塌，島上所有鐵皮結構幾乎被破壞，唯一的加油站油槍被吹走，全島斷電公路中斷。莫蘭蒂颱風則造成金門全島大停電，七成路樹被吹倒，縣政府紀錄顯示倒了400萬棵樹。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

「高雄好過日」進一步表示，山陀兒颱風可能造成的災害，取決於眼牆是否直接打中高雄。我們要再次提醒，雖然剛經歷了凱米颱風的破紀錄雨量，大家著重防水災，但山陀兒的風速會超乎規格，防風也同樣重要。

「高雄好過日」示警，如果最惡路徑發生，必須假設高雄港內的小船（遊艇、漁船）可能大部分翻覆沈沒，遊艇碼頭重創，高雄港部分貨運設施可能受損，沿海地區非鋼筋混凝土的結構物可能被破壞。電線桿、路樹、廣告招牌、工地鷹架、建築吊車等都有可能被吹垮，加蓋的鐵皮屋、增建的水泥結構物掉落，停在路邊的車輛大量被砸壞。甚至靠近港口的輕軌車站，車站玻璃或機電設備都有損毀可能。

此外，住宅迎風面的鋁門窗也可能被破壞，請家中有長輩小孩的民眾小心不要接近窗戶。粉專呼籲，請各位珍惜性命財產，做好一切防風準備。希望颱風登陸區能離高雄遠一點，只要路線稍有偏離，高雄就能躲過一劫。

最後，「高雄好過日」強調，我很不願意危言聳聽，但從現有資料比對看來，必須再說一次，台灣有歷史以來，還沒有這種強度的強風直接吹襲百萬人大都會區。必須做好最糟準備。