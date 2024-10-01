　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒持續逼近台灣，天氣風險公司分析師李至晟指出，路徑已經來到轉向點，預測今天開始北轉並加速，颱風中心約明午過後登陸台灣西南沿海，預計今午夜南部風雨增強，白天是風雨最強的時段，警報可能要拖到周五一早才有機會完全解除。

▲▼受梅莎颱風外圍環流影響,對流雲系發展旺盛,北北基今日易有局部性較大雨勢,大雨,下雨,雨天,天氣,大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強颱山陀兒今天北轉加速，持續逼近台灣，預計南部地區風雨增強。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，從衛星雲圖上可以看到清楚的颱風眼，路徑上也已經來到轉向點，過去一天以偏西的方向緩慢通過巴士海峽後，預測今天就會開始北轉並加速，接近台灣的西南近海。

他說，今天南部、東南部會在暴風圈的影響下出現間歇性風雨，因為風向為偏東風，比較明顯的降雨將出現在迎風面的花東，南部受到地形阻擋，風雨間的空檔會比較長，也請南部民眾抓緊時間做好防颱準備。

北部地區會有些短暫雨，李至晟提到，西北部的新竹到台中一帶受到背風面地形沉降，沒有顯著降雨，甚至會有局部35度以上高溫。沿海風浪都是顯著增大，再次提醒民眾避免前往海邊，以策安全。

李至晟表示，最新預報與之前的主要差異在北上的速度變得更慢，目前看來颱風中心約在明天中午過後登陸台灣的西南沿海，預計今天午夜南部風雨會快速增強，白天會是風雨最強的時段，一直要到傍晚中心通過中央山脈、進入東半部後，才會開始趨緩。

他說，這段時間東半部還是持續有豪大雨發生，中北部隨著颱風北上，開始出現間歇性的風雨。目前預測周四白天颱風暴風圈會持續碰觸台灣，也是中北部風雨最大的時間，雖然強度可望減弱，一樣要防範強風豪雨，要到了下半天暴風圈才會由北而南脫離台灣陸地，颱風警報可能要拖到周五一早才有機會完全解除。

李至晟表示，周末山陀兒颱風將在東海一帶緩慢北上，配合增強的東北季風，強度會快速減弱，目前有些模式預報殘餘的颱風水氣可能會順著東北季風為迎風面的北部、東半部帶來陣雨，中南部地區則是午後陣雨的天氣型態。

未來是否還有颱風生成，李至晟說，關島附近遠洋還有熱帶系統活躍的機會，但台灣將受到一波波的東北季風影響，受到颱風侵襲的機會就大幅降低了。

ET快訊
快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！最新預測出爐
起底超惡女毒蟲！　包內搜出喪屍煙油
所長遭拖行「全身骨折」殉職　妻雙眼紅腫走進殯儀館
快訊／千萬發票開出17張　超商消費僅35元
快訊／日本內閣總辭！　岸田文雄結束3年首相生涯
快訊／今晚停班課！　澎湖宣布了
山陀兒「風速每秒55公尺直襲南部」創歷史紀錄　氣象署：很危險
快訊／北市今下午5點「關水門、越堤坡道」
拼命三郎！38歲所長殉職　他難過：沒能親口對你說聲謝謝
山陀兒今北轉加速！　風雨最強時刻曝
恐怖畫面曝！　騎士闖紅燈撞噴公車慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

超市逛一圈　他舉空籃傻了「颱風要來一個月？」大票笑翻+1

不斷更新／澎湖「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

山陀兒強襲！小三通今明2日全天停航　30艘大陸貨輪停外海避颱

快訊／強颱山陀兒進逼！澎湖宣布：今晚6點後停班課

台灣虎航開航「高雄-富國島」　單程機票3千有找！明開搶

山陀兒「風速每秒55公尺直襲南部」創歷史紀錄　氣象署：很危險

山陀兒升強颱暴力直撲高屏　粉專示警：將見識一生未曾看過強風

「抓穩了，你將見識未曾看過的強風！」　粉專發出警告：做好最糟準備

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

鄭中基揪盧廣仲唱〈左右為難〉　認識6年..初見面：在吃涼麵XD

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

超市逛一圈　他舉空籃傻了「颱風要來一個月？」大票笑翻+1

不斷更新／澎湖「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

山陀兒強襲！小三通今明2日全天停航　30艘大陸貨輪停外海避颱

快訊／強颱山陀兒進逼！澎湖宣布：今晚6點後停班課

台灣虎航開航「高雄-富國島」　單程機票3千有找！明開搶

山陀兒「風速每秒55公尺直襲南部」創歷史紀錄　氣象署：很危險

山陀兒升強颱暴力直撲高屏　粉專示警：將見識一生未曾看過強風

「抓穩了，你將見識未曾看過的強風！」　粉專發出警告：做好最糟準備

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

賓士撞民宅起火畫面曝！伸縮鐵門擠成一團　45歲男駕駛燒成焦屍

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

超市逛一圈　他舉空籃傻了「颱風要來一個月？」大票笑翻+1

iPhone內建「最強颱風追蹤App」果粉低調推　隱藏功能看12小時動向

山陀兒外圍環流推倒警大附近路樹　2派出所深夜聯手排除

美麗島民調／信任度創新低　賴清德52.5%信任「大減6.4個百分點」

不斷更新／澎湖「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

山陀兒來襲！台東富岡漁港沿岸掀大浪　機車遭沖倒畫面曝

蕭敬騰「唯一台星」登央視國慶晚會！雙王發文：愛只為中國 娜娜難得沒PO

起底超惡女毒蟲！拖撞護欄害「警所長慘死」　包內搜出喪屍煙油

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

山陀兒明登陸　「任何頑強颱風碰到中央山脈也須屈服」

山陀兒大迴轉「明掃全台」　4縣市風雨最劇

LIVE／山陀兒龜步轉彎1天登陸　氣象署晚間最新說明

山陀兒颱風眼「渾圓銳利」　粉專警告：眼牆附近很暴力

更多熱門

相關新聞

山陀兒外圍環流推倒警大附近路樹　2派出所聯手排除

山陀兒外圍環流推倒警大附近路樹　2派出所聯手排除

受到強颱「山陀兒」外圍環流強勁風勢影響，一棵位於桃園市虎頭山環保公園附近路樹於昨（30）日深夜被吹倒橫躺車道上，由於正處龜山與桃園警分局轄區之間，龜山、青溪派出所都派員到場，會同區公所、消防、清潔隊員緊急處理，所幸並未造成人員傷亡事件，經過緊急吊離路樹後，已於深夜近11時許完成排除，桃園警方呼籲，颱風天駕車行駛，應注意前方路況，遇有路樹或招牌倒塌，不要貿然通過，立即通知警方到場處理以策安全。

因應颱風來襲台南3擱淺貨輪加強繫固避免海域環境污染

因應颱風來襲台南3擱淺貨輪加強繫固避免海域環境污染

山陀兒「風速每秒55公尺直襲南部」創歷史紀錄　氣象署：很危險

山陀兒「風速每秒55公尺直襲南部」創歷史紀錄　氣象署：很危險

山陀兒「暴力直撲高屏」　粉專示警

山陀兒「暴力直撲高屏」　粉專示警

「抓穩了，你將見識未曾看過的強風！」　粉專發出警告：做好最糟準備

「抓穩了，你將見識未曾看過的強風！」　粉專發出警告：做好最糟準備

關鍵字：

台灣強颱山陀兒南部警報天氣風險

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

更多

最夯影音

更多

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面