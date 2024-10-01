山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒持續逼近台灣，天氣風險公司分析師李至晟指出，路徑已經來到轉向點，預測今天開始北轉並加速，颱風中心約明午過後登陸台灣西南沿海，預計今午夜南部風雨增強，白天是風雨最強的時段，警報可能要拖到周五一早才有機會完全解除。

▲強颱山陀兒今天北轉加速，持續逼近台灣，預計南部地區風雨增強。（圖／記者李毓康攝）

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李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，從衛星雲圖上可以看到清楚的颱風眼，路徑上也已經來到轉向點，過去一天以偏西的方向緩慢通過巴士海峽後，預測今天就會開始北轉並加速，接近台灣的西南近海。

他說，今天南部、東南部會在暴風圈的影響下出現間歇性風雨，因為風向為偏東風，比較明顯的降雨將出現在迎風面的花東，南部受到地形阻擋，風雨間的空檔會比較長，也請南部民眾抓緊時間做好防颱準備。

北部地區會有些短暫雨，李至晟提到，西北部的新竹到台中一帶受到背風面地形沉降，沒有顯著降雨，甚至會有局部35度以上高溫。沿海風浪都是顯著增大，再次提醒民眾避免前往海邊，以策安全。

李至晟表示，最新預報與之前的主要差異在北上的速度變得更慢，目前看來颱風中心約在明天中午過後登陸台灣的西南沿海，預計今天午夜南部風雨會快速增強，白天會是風雨最強的時段，一直要到傍晚中心通過中央山脈、進入東半部後，才會開始趨緩。

他說，這段時間東半部還是持續有豪大雨發生，中北部隨著颱風北上，開始出現間歇性的風雨。目前預測周四白天颱風暴風圈會持續碰觸台灣，也是中北部風雨最大的時間，雖然強度可望減弱，一樣要防範強風豪雨，要到了下半天暴風圈才會由北而南脫離台灣陸地，颱風警報可能要拖到周五一早才有機會完全解除。

李至晟表示，周末山陀兒颱風將在東海一帶緩慢北上，配合增強的東北季風，強度會快速減弱，目前有些模式預報殘餘的颱風水氣可能會順著東北季風為迎風面的北部、東半部帶來陣雨，中南部地區則是午後陣雨的天氣型態。

未來是否還有颱風生成，李至晟說，關島附近遠洋還有熱帶系統活躍的機會，但台灣將受到一波波的東北季風影響，受到颱風侵襲的機會就大幅降低了。