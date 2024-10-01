快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒逼近台灣，中央氣象署公布最新風雨預測，明（2日）上午6時台東、恆春半島、台南、高雄、澎湖等7縣市有較大陣風，未來24小時雨量部分，高雄山區、恆春半島及台東縣，達到停班停課標準。但是否停班停課，由當地的縣市政府自行決定。

氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒颱風上午10時中心位在高雄的南南西方約 220公里之處，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東進行，預估明天中午過後在南高屏一帶登陸，暴風圈籠罩全台，各地都會降雨。

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▲最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）

氣象署署今上午10時發布最新風雨預測資料，明日0時至6時，蘭嶼綠島平均風8-9、陣風11-12；恆春半島平均風8-9轉10-11、陣風11-12轉13-14；台南市及高雄市平均風5-6轉7-8、陣風8-9轉10-11；屏東縣平均風7-8、陣風10-11，達停班課標準。

雨量預測部分，高雄市山區、恆春半島及台東平地及山區等3地達到標準，以台東縣及恆春半島降雨最顯著，未來24小時累積雨量皆在300至490毫米。

▲最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲強颱山陀兒持續逼近，台灣各地風雨也漸漸增加。（圖／記者李毓康攝）