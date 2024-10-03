大票人哀號！別再放颱風假「明天發薪日GG」快沒錢了

▲上班族關心薪水是否會如期入帳。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

龜速颱風「山陀兒」終於12點40分於高雄小港登陸，12縣市明天符合停班課標準，仍以各縣市公布為準。不過，明天是否再放颱風假，一票上班族更關心的是「明天再放假會發薪水嗎？」文章曝光後，網友紛紛哀喊，「再放下去真的吃吐了」、「是啊，外送平台今天要發給廠商的費用就沒付啦」。

一名網友在PTT表示，發薪日恰巧卡在禮拜六，一般來說，公司會在4日（禮拜五）提前發放，「但如果明天放颱風假，那原本9月的薪水明天會發嗎？如果不發的話怎麼辦？快沒錢了QQ。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「可能改周一轉帳」、「行政人員都放假了」、「大公司沒影響，小公司就等上班日囉」、「自己不會問老闆」、「慢幾天拿會死嗎」。

粉專《ETtoday分享雲》底下網友也哀喊，「再放下去真的吃吐了」、「所有事都delay，不是理所當然的嗎？吵放假又吵銀行」、「有些公司行號是5號發薪，應該很趕」、「是啊，外送平台今天要發給廠商的費用就沒付啦」、「應該不只薪水，政府補助也都影響到了吧」、「信用卡也延遲繳費了啊」。

根據《CTWANT》報導，如果颱風連放3天假，但這周要發重陽節敬老禮金，「全部行程都被打亂」，縣府的現金都在銀行，停班停課也領不出來，很多村里長都決定延到下周發放。

高雄「方舟就業服務協會」理事長王姿琦也表示，一般民間單位5號發放薪水，1號會計會彙整員工出勤表，但颱風帶來連假，10月開工日恐面臨「帳做不出來，銀行擠爆，零工也無法領薪水」的情況。

另外，氣象署下午1時公布最新風雨預測，明日連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，基隆市、台北市山區、新北市山區等10縣也達停班停課標準，總計12縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。