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快訊／日本內閣總辭！　岸田文雄結束3年首相生涯

▲▼ 日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄1日帶著內閣總辭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄1日上午率全員內閣總辭，結束自身近3年的首相生涯，而新任首相預計由自民黨剛選出的現任黨總裁石破茂接任。1日下午的臨時國會將舉行總理大臣指名選舉，正式指名石破茂為第102任首相。

岸田文雄2021年10月4日接任菅義偉成為第100任日本內閣總理大臣，同月31日，又帶領自民黨在新一屆的眾議院選舉中贏得「絕對安定多數」席次，因此11月10日被日本國會再度指名為第101任首相。

岸田在任期間遇到安倍遇刺案，接連扯出自民黨內部人士拉攏統一教、統一教向信徒斂財的一連串醜聞，導致內閣支持率暴跌，屢創新低。不僅如此，2023年自民黨又爆出內部派系政治獻金醜聞，使得自民黨的聲望大跌。

自民黨為了止血，宣布取消黨內派系，但是仍然未能挽回名聲，最終岸田文雄宣布不參加自民黨大選，放棄角逐連任的機會。

岸田文雄來自一個政治世家，其祖父和父親都曾擔任過眾議院議員，表哥更是參議院議員宮澤洋一。自早稻田大學畢業後，岸田文雄曾在日本長期信用銀行工作5年，之後擔任身為眾議院議員的父親的秘書。

父親去世後，岸田文雄接任父親的位子，在1993年當選眾議院議員並在2012年起，接手日本前首相池田勇人創立的派系宏池會（岸田派），成為前首相安倍晉三重點栽培的接班人。他曾2度出任外務大臣之職，任期4年8個月，是日本二戰後連續在任時間最長的外務大臣。

在岸田任職期間，他曾推動日韓就慰安婦問題達成協議，並促成美國總統歐巴馬的廣島之行，更曾利用他能喝酒的優勢，以堅持不懈的精神推進外交談判工作。

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