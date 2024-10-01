雙颱東西夾擊日本！估山陀兒暴風圈3日觸及沖繩　燕子朝關東進逼

▲颱風燕子、山陀兒將分別影響日本的關東地方與沖繩縣。（圖／日本國氣象廳）

記者羅翊宬／編譯

今年第18號颱風「山陀兒」正朝著台灣來勢洶洶，其行徑速度緩慢，預估風雨影響時間將延後。此時的日本，正準備面臨2個颱風侵襲，除了強烈颱風山陀兒以外，還有今年第17號颱風「燕子」。日本氣象廳預估，燕子將沿著伊豆群島一路北上影響關東；至於山陀兒則將影響沖繩地區。

根據《日本放送協會》，今年第17號颱風「燕子」今（1）日上午6時（台灣時間上午5時），颱風中心位於八丈島東南方230公里的海面上，正以時速30公里持續向北行徑，其中心氣壓為992百帕、中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺，颱風中心東北方330公里以內、西南方110公里以內風速為每秒15公尺。

颱風「燕子」預估1日將從伊豆群島的東方一路往關東地區的東側北上，為伊豆群島和關東地區帶來強風。日本氣象廳警告，沿岸應該注意湧浪。

至於第18號颱風「山陀兒」，目前已經成為強烈颱風，1日上午的中心位置在菲律賓與台灣之間的海域，持續以緩慢的速度朝西前進。日本氣象廳警告，山陀兒將會在維持其強烈威力的狀況下，颱風路徑從向西改成朝向東北方，持續向台灣前進，預估3、4日暴風圈就會靠近日本的沖繩縣。

日本氣象廳預測，在強颱山陀兒的影響下，沖繩縣八重山地方明（2）日最大風速為每秒20公尺、最大瞬間風速為每秒30公尺；至3日，八重山與宮古島的風勢將會變得更強，還可能刮起暴風。

日本氣象廳警告，受到颱風周邊水氣影響，沖繩縣本島可能會出現強烈降雨，而八重山的浪高可能達到6公尺、宮古島浪高則達到5公尺。