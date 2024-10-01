中國75周年國慶　金正恩「火速」向習近平發送賀電

▲金正恩向習近平發送「國慶賀電」。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國今（1）日迎來75周年國慶日，「十一」長假也跟著開始。在此之際，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩向中國國家主席習近平發送賀電，內容強調中國人民過去75年以來在共產黨的領導下，戰勝接種而來的試煉與挑戰，並表示深信朝中關係夠長遠發展。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩於1日向習近平發送賀電，慶祝中國迎來75周年的國慶日，「我深信，朝中兩國之間的友好協助關係，能夠在新時代的要求和兩國人民的期望下，能夠迎來更進一步的發展。」

金正恩在賀電中表示，「自從新中國創建以後，中國人民過去75年在中國共產黨的領導下，接連克服歷史上的試煉與挑戰，積極推動具中國特色的社會主義建設，使中華人民共和國的綜合國力與國際威信逐年強化。」

金正恩表示，「我們深信，中國人民在以總書記同志為核心的中國共產黨領導下，能夠堅定團結彼此，必將實現第2個百年奮鬥目標。同時，鞏固並發展朝忠兩國傳統的友好關係，是我黨和共和國政府（指北韓）的一貫立場。」

南韓《韓聯社》指出，金正恩每年10月1日皆會向習近平發送國慶節賀電，此次賀電的內容更與去年相似。

據悉，先前南韓媒體《中央日報》曾在報導獨家揭露，從多名深知北韓內情的消息人士可以得知，北韓與中國之間的外交關係正急速走下坡，金正恩對於中國強制遣返北韓勞工、加強取締走私貿易等行記相當不滿，因此在與下屬談話時稱北韓為「宿敵」。

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