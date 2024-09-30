日本飯店遇見台灣員工！他堅稱「台灣不是中國的」　陸客氣炸退房

▲中國網友強勢要求表態，但台灣員工堅稱「台灣不是中國的」。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

一名中國網友29日入住日本飯店時，遇到來自台灣的員工，卻因為不滿對方堅稱「台灣不是中國的」，氣到退房不住了。

根據社群媒體X流傳影片，中國網友在櫃台辦理入住手續，不斷追問員工「你是中國人嗎？」、「台灣是不是中國的？」只見戴眼鏡的男員工不厭其煩地重複，「我是台灣人」、「台灣不是中國的。」

中國網友相當氣憤，更強硬地表示，「我跟你說，台灣就是中國的！你是台獨喔？」即使台灣員工不願隨之起舞，無奈回應「我們不要談政治」，仍持續要求對方表態。此時，在旁邊聯繫、試圖解決問題的日籍員工也正好掛掉電話，他才結束錄影。

隨後，中國網友把影片分享至中國旅宿平台「攜程」表示，他是旅居日本的華人，但在這場爭執過後，「我退房都不要住！」

這段影片在X引發熱議，許多網友紛紛留言批評中國網友行為失禮，素質不佳，反而傷害中國形象，也有不少人稱讚台灣員工不卑不亢、態度得體，「台灣小伙子不錯」。