從國際到國境之南　屏東縣府+華航推「9117B墾丁機場快線」

▲屏東縣政府攜手中華航空推廣「9117B墾丁機場快線」 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府因應疫後國際旅遊復甦熱潮，為國際旅客重磅推出量身訂做的台灣好行「9117B墾丁機場快線」，使用電子票證單趟最高只須支付163元，本路線自今年7月起試營運，兩個月期間運量已成長近3成，推廣活動期間並與華航公司攜手合作，針對設籍香港及新加坡的外國旅客加碼提供縣府限量好禮及恆春租借電動機車優惠券，積極搶攻外國旅客觀光市場。

縣府交通旅遊處處長黃國維表示，疫後旅遊市場持續復甦，為搶攻疫後國際旅遊復甦熱潮，與公路局高雄區監理所及屏東客運、高雄客運、國光客運等3家高墾線客運業者共同推動，並獲交通部觀光署爭取補助行駛「9117B墾丁機場快線」台灣好行路線，從高雄國際機場到墾丁，中間只停10個站點，不用60分鐘就能從機場抵達東港渡船碼頭、170分鐘到墾丁，搭配觀光署的台灣好行刷卡半價優惠措施，旅客只要刷悠遊卡、一卡通、i-cash等電子票證，單趟最高只須支付163元，打造外國旅客到訪屏東南端最便捷的交通運輸路線。

交通旅遊處強調，「墾丁機場快線」自今年7月起試營運，運量持續大幅成長，本次攜手中華航空公司推動，年底前凡是設籍香港及新加坡的外國旅客搭乘華航班機的旅客抵達高雄國際機場，即可持「護照」及「登機證」，到國際線入境大廳的「墾丁機場快線」服務櫃檯，兌換縣府限量好禮及恆春租借電動機車優惠券，旅客拿到裡面附贈的限量一卡通後，可直接於櫃檯或便利商店儲值，刷卡上、下車即享半價優惠，非常的經濟實惠，歡迎國際旅客多加利用，一起搭乘前往屏東觀光旅遊。

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