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華航公益桌球營首度南下高雄　桌球教父助陣揮拍築夢

▲▼華航,桌球,莊智淵,公益,高雄。（圖／業者提供）

▲華航公益桌球營首度南下高雄，今（19）日於高雄的「智淵乒乓運動館」熱鬧舉行，資深副總經理賴銘輝（右二）代表致贈飛機模型予莊智淵（左二）、龍目國小校長許文寬（左三）、壽齡國小校長蘇建洲（右三）留念。

圖、文／華航提供

中華航空長期支持體育發展，今（19）日舉辦公益桌球營，再度邀請台灣桌球教父莊智淵親身指導，本次特別規劃於高雄的「智淵乒乓運動館」熱鬧舉行，透過國手級的經驗傳承，及多元化的桌球營內容，導引學童發掘運動樂趣與自身潛能，為國家桌球紮根盡一份心力。

華航資深副總經理賴銘輝親臨開訓，與學童們一同體驗揮拍活力，除了落實企業公益服務精神，也期待透過桌球典範啟發學童的桌球興趣與天賦，勉勵小朋友們把握這次難得的交流，一起感受打桌球的樂趣。第二度擔任華航公益桌球營一日教練的莊智淵表示，很開心這次華航能到家鄉高雄舉辦桌球營，也很榮幸能透過自身經驗與小朋友們互相交流，希望能鼓勵小朋友勇敢追夢、積極行動，最重要的是不管做任何事情都不輕易放棄。

▲▼華航,桌球,莊智淵,公益,高雄。（圖／業者提供）

▲華航資深副總經理賴銘輝（右）親臨公益桌球營開訓，與莊智淵（左）一同體驗揮拍活力。

華航首次南下高雄舉辦公益桌球營活動，邀請高雄市壽齡國小、龍目國小孩童學習同樂，壽齡國小校長蘇建洲、龍目國小校長許文寬也開心感謝華航特別選擇在高雄舉辦公益桌球營，嘉惠高雄的學童們。在莊智淵及助教的協助下，學童們從訓練暖身、基礎擊球到對打練習，一步步學習，華航也規劃分組競賽、「挑戰莊智淵」等趣味活動，讓小朋友們與莊智淵開心互動，期待學童從遊戲中培養對運動的興趣，讓桌球的幼苗向下扎根。

▲▼華航,桌球,莊智淵,公益,高雄。（圖／業者提供）

▲華航今年首度移師高雄舉辦公益桌球營，邀請高雄市壽齡國小、龍目國小孩童學習同樂，嘉惠高雄的學童們。

▲▼華航,桌球,莊智淵,公益,高雄。（圖／業者提供）

▲桌球教父莊智淵親身指導小學員基本動作訓練。

華航長年邀集各方知名體育好手親臨指導年輕選手，將體育活動結合公益，提供經驗傳承，鼓勵孩童勇敢追夢。近年除了照顧企業鄰近地區桃園偏鄉國小舉辦公益體育營外，2023年華航也於台中舉辦公益棒球營，今年首度移師高雄舉辦公益桌球營，並期許未來能插旗全台，擴大造福更多孩童，以實際行動使學童教育獲得實質改善。

2024華航 X 桃園領航猿公益籃球營　百名學員熱血開訓

華航積極舉辦多項公益球類活動，自2013年起舉辦公益籃球營，今年8月在桃園大園國中舉辦2024公益籃球營，特別邀請P. League+桃園璞園領航猿球星親臨指導大園國中籃球隊、瑞坪國中籃球隊、以及華航同仁眷屬共近百位學員，透過近距離互動及趣味競賽，深化對籃球的興趣，鼓勵孩童築夢飛翔，共同提升健全的體育環境。

當日華航資深副總經理劉得湶到活動現場為小球員打氣，瑞坪國中校長楊士煌也表示非常支持同學參加這麼有意義的活動，大園國中校長楊震秋更是到場應援，與桃園璞園領航猿明星球員合作，由盧峻翔、李家慷等球星親自指導投籃姿勢、運球步伐等籃球技巧，帶給小球員們如臨職業賽場的難忘經驗。學員們把握機會認真與球星學習外，活動流程特別規劃 QA 問答環節，透過職業球員分享自身經驗，激勵學童勇於追夢。

▲▼華航,桌球,莊智淵,公益,高雄。（圖／業者提供）

▲華航也甫於今年8月舉辦2024公益籃球營，特別邀請P. League+桃園璞園領航猿球星親臨指導，大園國中籃球隊、瑞坪國中籃球隊等近百位學員熱血開訓，華航資深副總經理劉得湶（中）到活動現場為小球員打氣。

華航延續一貫對基層體育的關懷，奉獻企業之力支持臺灣基層體育扎根，將體育活動結合公益，達成教育意義，除了呼應聯合國永續發展目標外，也積極回饋鄉里、深耕社區；未來將持續與合作選手與團隊規劃公益運動營，以實際行動回饋社會，善盡企業社會責任，為孩童灌溉希望，成就夢想藍圖。

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