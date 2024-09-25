華航全航線供應「吉伊卡哇」甜點　明年3月推隱藏版商品

▲華航與手搖飲品牌五桐號合作，全航線、全艙等供應日本吉伊卡哇聯名甜點 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

日本動畫角色「吉伊卡哇」擁有高人氣，中華航空今日宣布，9月起與手搖飲品牌五桐號合推「吉伊卡哇」系列甜點、飲品及冰淇淋，全航線、全艙等都吃得到，10月還有限定禮盒，明年3月將會推出更新的商品及隱藏版甜點上線。

華航去年布局規劃、取得日本方授權，在今年9月1日起陸續推出8款「吉伊卡哇」甜點及飲品，明年3月將會更新商品項目，讓粉絲一次蒐集內向可愛的吉伊卡哇、個性開朗樂觀的小八貓及充滿活力的兔兔。

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▲華航全航線、全艙等供應日本吉伊卡哇聯名甜點 。（圖／記者蔡亞樺攝）

桃園出發的日本航線經濟艙的旅客，可以品嘗到日式風味、吉伊卡哇臉型的抹茶達克瓦茲。長程航線豪華經濟艙供應兔兔包裝的鹽之花布列塔尼酥，經濟艙則有烙印機長吉伊卡哇圖案的抹茶紅豆 Q 心銅鑼燒；松山、高雄出發的經濟艙旅客，有機長吉伊卡哇粉紅包裝的楓糖奶油沙布雷。

五桐號還設計以茶為基底的飲品和點心，小八貓藍色包裝的紅玉紅茶風味小雪餅、百香果綠茶凍冰淇淋，在區域線不同航程的經濟艙提供。百香果紅茶泉泡飲供應於全航線、全艙等。

▲華航推出日本吉伊卡哇聯名甜點，一次蒐集內向可愛的吉伊卡哇、個性開朗樂觀的小八貓及充滿活力的兔兔。（圖／記者蔡亞樺攝）

華航透露，10月16日在華航網路購物商城「eMall獨家開賣禮盒」，第一波限量1200盒。2025年還會有第2波新品，包括太妃糖珍奶棉花雪 Q 餅、冬瓜檸檬，以及隱藏版甜點上線。

華航表示，9 月 27 日至 10 月 31 日於五桐號南西店門市購買任一飲品，並在該店華航吉伊卡哇打卡牆拍照上傳至華航 Facebook 粉絲專頁，留言指定貼文，就有機會抽中限量 6 張全亞洲不限航點來回機票。

▲▼五桐號為華航旅客特別設計以茶為基底的飲品和點心。（圖／記者蔡亞樺攝）

另外，長榮航空與三麗鷗公司再度攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，首架「閨蜜機」於8月28日首航，帶著旅客飛往芝加哥，從報到櫃台到候機室，皆以「閨蜜機」元素為設計主軸，充滿夢幻粉色的繽紛視覺，讓旅客置身在可愛的氛圍中。

星宇航空「史努比主題航班」也在今年6月15日首飛，從報到櫃檯到登機都有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌、耳機包裝袋、紙杯、米果包裝，以及印有史努比及莎莉的2款機上餐錫箔紙，都可見SNOOPY及其朋友蹤跡。

▲▼星宇航空史努比主題航班。（圖／記者蔡玟君攝）