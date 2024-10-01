山陀兒明登陸　「任何頑強颱風碰到中央山脈也須屈服」

▲山陀兒今緩慢北上。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風山陀兒進逼，氣象專家林得恩表示，任何頑強颱風碰到中央山脈也須屈服，預估周三登陸後結構明顯遭破壞，不但瘦身又快速減弱，出海不到12小時，就立馬降為輕度颱風。

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，山陀兒增強後北上登陸！根據最近24小時的觀察結果，山陀兒今晨已增強為強烈颱風，暴風圈亦續擴大，評估今日起向北分量開始增大，周三中午前後將在台南、高雄間登陸，展開它規劃許久的寶島之旅。

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▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



林得恩說，任何頑強颱風碰到中央山脈也須屈服，預估颱風中心登上台灣陸地後，結構明顯遭到破壞，不但瘦身又快速減弱，出海不到12小時，就立馬降為輕度颱風。

林得恩提到，而今日降雨熱區會在花蓮以南及中南部山區；周三將再擴大至北部、東北部及中南部（包含平地及山區）地區，降雨強度在大雨至豪雨之間等級。

林得恩提醒，至於風浪方面，恆春半島及蘭嶼、綠島有10至12級的強陣風；屏東、台東地區及澎湖、馬祖有也有9至10級強陣風；高雄以北、宜蘭沿海空曠地區及金門陣風會在8至9級。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

▼周三影響最劇。（圖／氣象署）

