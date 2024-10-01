山陀兒大迴轉「明掃全台」　4縣市風雨最劇

▲山陀兒今晨轉強烈颱風。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

山陀兒大迴轉！氣象專家吳德榮提醒，強烈颱風山陀兒關鍵迴轉，對各地威脅都很大，尤其是屏東、台東、花蓮及宜蘭的「致災性風雨」，山區預測最大總雨量甚至達1300毫米。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，第18號颱風山陀兒在巴士海峽，颱風眼清晰可見，強度已達強烈颱風；最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，其路徑西北轉北北東，颱風中心將從南高屏附近登陸，再從花蓮附近出海，預測路徑仍有不確定性（紅框）。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖亦顯示，50次系集成員大致平均分散在台灣兩側，但分散程度明顯減小。

▼最新歐洲模式系集模擬圖。（圖／翻攝weathernerds）



吳德榮表示，以目前氣象署預測路徑預估，今日降雨呈現東西兩樣情，東半部有致災性大量降雨，中部以北則有焚風出現的機率；周三由南而北、暴風影響範圍逐步擴大，中午前後颱風中心從南高屏附近登陸，強度猶勝民國66年賽洛瑪颱風，眼牆伴隨破壞性強風及短時強降雨，應嚴加防範。

吳德榮分析，颱風中心登陸後，受地形破壞迅速減弱，但各地仍應慎防強風豪雨；周四下半天起由南而北，暴風圈逐步脫離，各地風雨減小，天氣好轉。

吳德榮提醒，山陀兒對各地威脅都很大，尤其是屏東、台東、花蓮及宜蘭的致災性風雨，山區預測最大總雨量甚至達1300毫米，南部應特別注意眼牆伴隨的破壞性強風、短時強降雨；而各地皆應加強戒備，絕不可掉以輕心。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

▼周三影響最劇。（圖／氣象署）

