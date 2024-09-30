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山陀兒颱風暴風圈觸陸　南投縣農業處籲農民及早採收紀錄農損

▲仁愛鄉於今年6月底因冰雹造成嚴重農損。（圖／資料照片，翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

▲仁愛鄉於今年6月底因冰雹造成嚴重農損。（圖／資料照片，翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

「山陀兒」颱風海陸警齊發、暴風圈稍早已接觸恆春半島陸地；南投縣府農業處籲請農友應嚴加戒備，及早採取防範措施，以減少農業災害損失。

縣府農業處表示，水稻如正值孕穗及抽穗期，應清除田間灌排水溝，避免颱風豪雨積水，另可適度增加田間灌溉水的深度，減少稻株因強風造成的搖擺，豪雨過後，應適時排水及進行病蟲害防治；目前正值收穫期之蔬菜應儘速採收，以減少損失，並請農民團體協助購貯農民增加採收之蔬菜入庫冷藏，備於災後釋出調節市場需求。

農業處提醒，在生育期中瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材如塑膠網、不織布等覆蓋保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意其結構安全，尤其位處高鐵沿線之農業生產設施，請農民加強巡檢，如有破損應及早維修並予固定，另預備種子或種苗，俾應災後需要即時復耕；果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期之水果，如香蕉、番石榴、木瓜、杮等必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求秩序供貨。

農業處特別呼籲，農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全，並於災後雨後注意清園、排除積水，及加強中耕培土與肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。

縣府農業處表示，已通報各鄉鎮市公所密切注意颱風動態並宣導相關防範措施，後續倘有災情發生，請農民主動向當地公所通報，並依農業天然災害查報作業規定辦理；基層公所對災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等；後續如經公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。

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