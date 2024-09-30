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快訊／山陀兒進逼！花蓮縣政府今晚6時起停班停課

▲▼山陀兒颱風最新路徑預估。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風最新路徑預估。（圖／氣象署提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮縣政府宣佈，考量山陀兒颱風帶來的降雨將有危險疑慮，故今（30）日18時起花蓮縣全縣停止上班、停止上課，並提醒鄉親非必要切勿外出、注意居家及自身安全。

花蓮縣政府表示，目前富里鄉六十石山產業道路已預警性封閉道路，禁止遊客上山，下午16時起禁止所有人上下山，不開放通行。瑞穗鄉花64線瑞港公路從13時起預警性封路；台23線東富公路7k~16k豐南至花東縣界路段20時起預警性封閉。

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同時，縣內部分道路橋樑已開始進行封閉管制，包括：富里鄉崙天大橋便道、玉里鎮高寮大橋便道、富里鄉蚊子洞便道、六十石山全路段、玉里鎮長良便道、瑞穗鄉花64線瑞港公路、台23線東富公路7k~16k豐南至花東縣界路段。

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▲山陀兒將挟帶暴雨。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署今下午13時35分針對屏東縣霧台鄉、三地門鄉，以及花蓮縣秀林鄉、吉安鄉發布災防告警，暴雨持續2小時以上，請遠離河川區域。

氣象署針對屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至下午15時35分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署也針對花蓮縣三棧溪,花蓮縣砂婆礑溪(水源地)發布災防告警，持續時間至下午15時37分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

山區暴雨
影響時間：30日白天
＊警戒區域：屏東縣霧台鄉、屏東縣三地門鄉

山區暴雨
影響時間：30日白天
＊警戒區域：花蓮縣秀林鄉、花蓮縣吉安鄉

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