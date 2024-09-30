山陀兒颱風強勢來襲！　花蓮車站驚現「超肥排隊人龍」

▲旅客排隊退換票。（圖／翻攝自臉書／花蓮最速報）

記者周亭瑋／綜合報導

山陀兒颱風來勢洶洶，台灣各地區嚴陣以待，台鐵公司也宣布，南迴線將自下午3時許停駛，東部幹線對號車順行台北=花蓮間行駛至蘇澳新、羅東，逆行行駛至花蓮，等同蘇澳新到花蓮間停駛。稍早，花蓮車站也湧現大量退換票的旅客，而在地網友也感慨留言，「累！」

臉書粉專「花蓮最速報」稍早PO出照片，表示因列車行駛大變動，花蓮車站出現大量旅客，排隊等著退換票。

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隨著山陀兒颱風持續逼近，台鐵崇德到和仁路段已有三處發生泥流入侵。對此，台鐵公司宣布，東部幹線對號列車順行台北=花蓮間行駛至蘇澳新、羅東，逆行行駛至花蓮；花蓮=台東=新左營順行自324次起停駛，末班車為422次，逆行自317次起停駛，末班車為313次。

▲花蓮台9線匯德隧道土石崩落，一度傳出8車受困。（圖／記者柯政誟翻攝）

另外，東部幹線區間(快)車順行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整；逆行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整；花蓮=台東=新左營自15:00起停駛。

至於南迴線，自下午3時許陸續停駛，其中順行自708次起、逆行自317次起停駛；今日經由南迴線對號列車全面開放站票。支線正常行駛，並視風雨情形機動調整。