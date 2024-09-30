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大陸 大陸焦點 特派現場

77歲超勇阿嬤上山！　靠「1把鐮刀」單挑兇猛野豬成功反殺

大陸雲南省昭通市近日發生了一起不同尋常的野生動物襲擊事件。（圖／翻攝自微博）

▲大陸雲南省昭通市近日發生了一起不同尋常的野生動物襲擊事件。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸雲南省昭通市近日發生了一起不同尋常的野生動物襲擊事件，一位77歲的老奶奶在上山時遭遇了一頭野豬的攻擊。據悉，這頭野豬在短短2天內已經咬傷4個人，性格相當兇猛。沒想到，老奶奶遭到攻擊後，展現出了驚人的勇氣和力量，拿起手中的鐮刀反擊，成功將野豬砍死。

綜合陸媒報導，該位老奶奶日前上山時，突然和野豬相遇，隨後遭到追咬，但她受到襲擊後並沒有退縮，而是選擇了與野豬搏鬥，最後成功用手中的鐮刀將牠反殺。消息曝光後，老太太勇敢的行為在網路上引起了廣泛的關注和討論，許多網友對老奶奶的英勇表示敬佩，並希望她能夠早日康復。

據了解，這位老奶奶正在醫院接受治療，沒有生命危險。由於死亡的野豬先前已陸續咬傷4人，因此老婦人的英雄行為不僅保護了自己，也防止了野豬對其他人的潛在威脅。另一方面，這起事件也提醒了當地居民，在野外活動時需要提高警惕，注意安全。

事實上，雲南省昭通地區近年來頻繁發生野豬傷人事件，當地政府和林業部門已經採取相關措施，除了對野豬數量進行控制，也會為受害居民提供保險賠償。儘管如此，此類事件仍然時有發生，需要相關部門繼續加強管理和保護措施。

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