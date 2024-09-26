昆明13歲啦啦校隊成員猝死！　家屬控：訓練過度＋救援不當

▲13歲的朱歡（化名）猝死。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南省安寧市昆鋼實驗學校一名13歲的女學生朱歡（化名）日前參加啦啦隊的開學典禮表演排練時，不幸在操場上猝死，到院前便無呼吸心跳了。朱歡21歲的哥哥小朱悲憤控訴，校方在不透風的場地，進行高強度的訓練，甚至在妹妹昏倒後，沒有及時救援，才讓憾事發生。

據《澎湃新聞》報導，小朱表示，朱歡的同學向他透露，事發當天下午2點開始在室內訓練，並安排多次室外訓練，5點半又安排在室外訓練，「雖然當天氣溫不算高，只有二十幾度，但紫外線很強很曬，妹妹排練的舞蹈教室內場地不大，通風條件不好，比較悶熱，家人們推測，導致妹妹猝死的原因，可能就是這種高強度的訓練，和悶熱因素疊加。」

▲小朱在社群上緬懷妹妹。（圖／翻攝自小紅書）

小朱表示，當母親趕到學校門口時，救護車也才剛抵達，等救護車醫護人員找到妹妹所在地點時，已是6時25分左右，「我妹妹是6點5分暈倒的，抬走（妹妹）時，已經是三十幾分鐘了，已經過了半小時才開始送往醫院。」

最讓小朱耿耿於懷的是，他聽妹妹的同學說，「妹妹正面朝下暈倒後，老師將妹妹翻轉，平放在滾燙的操場地面上，對採取了掐人中等，簡單的急救措施，妹妹曾短暫醒過來一會，但明知救護車需要20分鐘才能趕到，老師也沒給妹妹打傘遮陽，或餵點水，也沒將妹妹移到陰涼的地方。」

▲小朱表示，妹妹學習舞蹈已有9年。（圖／翻攝自小紅書）

小朱說道，「醫生救護車上時，就已經沒呼吸了，但是注射了腎上腺素恢復過來幾秒鐘，然後就去世了，妹妹在醫院被搶救半小時後，醫生還是下達了死亡通知書，醫生死亡證明上寫的是猝死，他跟我說的是，懷疑跟當天她（妹妹）訓練強度有關係，他說要具體確認的話得屍檢了。」

小朱表示，妹妹學習舞蹈已9年，每週六都去專業的舞蹈教室練舞，此前從未出現過任何異常情況，「事發前兩天，妹妹曾說起，啦啦隊訓練有點累，當時我還安慰了妹妹幾句，這令我自責不已。」

▲▼朱歡的榮譽證書及各類獎狀。（圖／翻攝自澎湃新聞）

目前校方僅願意承擔20%責任，願意支付3萬元（人民幣，下同）的人道賠償，以及保險公司賠付的25萬元，朱家人難以接受這樣的結果，因家境不富裕，若要與校方打官司，恐怕經濟上承受不住。

安寧市教育體育局一名工作人員對此事回應，由於涉及一些個人隱私，詳情不便透露，目前該局仍在積極推進此事中，「我們積極地在依法依規地處理。」