　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

家長稱兒被老師賞4巴掌後「患上白斑症」　孩子媽崩潰：毀容了

▲▼家長稱兒被老師賞巴掌後患上白斑症。（圖／翻攝自微博／奔流新聞）

▲家長稱11歲兒被老師賞了4個巴掌。（圖／翻攝自微博／奔流新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南威信一名家長近日指控，逸夫小學的老師賞了自己11歲兒子4個巴掌，「之後孩子臉上出現了白斑。」校方27日對此回應，學校正在處理此事，「初步了解是學生患上了白斑症，但不知是否與被老師體罰有直接關係。」

據《奔流新聞》報導，孩子的家長表示，「今年5月中旬，兒子因作業未完成，被老師扇了幾巴掌，半邊臉都紅腫了，之後孩子臉上出現了白色斑痕，我們去昆明的醫院治療後，臉上白斑仍存在，然後學校一直沒派人來處理這件事，那個老師跑了，拖了2個多月了，學校也沒個交代，醫生也不確定能不能治好，我兒子就是毀容了。」

孩子媽媽也發布了孩子被老師打耳光後的照片，右臉有大片紅腫。威信縣中醫院急診科檢驗報告單顯示，孩子被確診為「頭暈、皮下出血」。該名孩子表示，因為數學作業沒寫，老師對自己右臉打了三下，左臉打了一下。

▲▼家長稱兒被老師賞巴掌後患上白斑症。（圖／翻攝自微博／奔流新聞）

孩子臉上的白斑。（圖／翻攝自微博／奔流新聞）

校方表示，經檢查學生患上了白斑症，但不知道是否與被老師體罰有關，「如果鑑定結果顯示，是被打引起的，該老師要承擔相關責任。」

威信教育體育局則回應，尚不知曉此事，也沒接獲相關通報和投訴。

公開資料顯示，目前醫學上無法完全確認白斑症的發病原因，據信，應是由自體免疫性疾病等環境因素，引發了基因的易感性，並因此導致皮下色素細胞受損。

ET快訊
小草酸「顧立雄住1.3億豪宅」！律師揭他昔日年薪：現在只是零
京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提　沈慶京等6被告將移送北檢複訊
又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂
快訊／珊珊襲日本！　狂風暴雨畫面曝
台灣觀光客遊韓「集體吐到癱軟」！　店家曝光
北市超商隨機攻擊！女站冰櫃前突遭熱水潑臉
曼谷危險！最快7年內「沉入大海」　專家急喊話：考慮遷都

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

家長稱兒被老師賞4巴掌後「患上白斑症」　孩子媽崩潰：毀容了

不想被人知道未婚產女！陸20多歲女「修眉刀」殺嬰　獲刑4年半

岑浩輝參選澳門特首　指博彩「一業獨大」不利發展

「鐵樹結果」女子嚐鮮險送命　十餘顆吞落肚「噁心嘔吐」急送醫

女子172cm體重50公斤　醫一看「腹部」診斷：營養不良型肥胖

港府建議學生「有性衝動就打羽毛球」！　網傻：球友變砲友

大連一架輕航機從天而降駭人影片曝　目擊者：差點砸到我們的車

陸國航、南航今接首架C919　專家：顯示產能已突破瓶頸

蘇利文訪中　紐時：擬為最後一次拜習會鋪路

陸上市公司正妹秘書心累離職！「夜市擺攤」1個月後樂歪：月薪2倍

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

家長稱兒被老師賞4巴掌後「患上白斑症」　孩子媽崩潰：毀容了

不想被人知道未婚產女！陸20多歲女「修眉刀」殺嬰　獲刑4年半

岑浩輝參選澳門特首　指博彩「一業獨大」不利發展

「鐵樹結果」女子嚐鮮險送命　十餘顆吞落肚「噁心嘔吐」急送醫

女子172cm體重50公斤　醫一看「腹部」診斷：營養不良型肥胖

港府建議學生「有性衝動就打羽毛球」！　網傻：球友變砲友

大連一架輕航機從天而降駭人影片曝　目擊者：差點砸到我們的車

陸國航、南航今接首架C919　專家：顯示產能已突破瓶頸

蘇利文訪中　紐時：擬為最後一次拜習會鋪路

陸上市公司正妹秘書心累離職！「夜市擺攤」1個月後樂歪：月薪2倍

二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

嘉義鹿草焚化廠游泳池　打造「兼顧資源及環境」健康生活館

三星最新超短焦4K投影機開賣　11公分距離可投100吋大畫面

王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻

台灣文博會校本部教室群　日軍步兵第二聯隊官舍華麗轉型藝文空間

陳雨菲「休假中」申請世界排名保護　恐缺席年底杭州年終賽

青年注入新活力！　台東暑期職場體驗成果豐碩

點亮綠島魅力星空　2024台東最美星空音樂會壓軸

台61線105k~109k路面受損嚴重　 9／01~15封閉南下全面改善

載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

大陸熱門新聞

美女機器人遭鄉民亂摸！　驚曝「都是真人正妹」

新生兒被取名「陳賤妹」　網吃驚

陸男迎娶超正斐濟老婆！站旁一對比引轟動

真烏龜！全紅嬋賣力擦龜殼…網笑：是真愛

陸飲料店員工「掉包付款碼」爽賺17萬元

重慶地表溫度飆破70℃　居民在陽台曬肉乾

爺爺刷抖音未發現「3歲孫在河邊溺斃」

陸上市公司正妹秘書心累離職！夜市擺攤1個月後樂歪

女子領5萬人民幣發現3萬是假鈔 奇了！銀行調監視器「沒人動手腳」

中國網紅尿撒靖國神社被捕！警方證實了

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

《黑神話》無法登錄！Steam一夜遭28萬次攻擊

陸25歲金融男入贅娶回摯愛！婚後半年絕望身亡

更多熱門

相關新聞

獨／虐童幼兒園「假說明會」交差　議員怒要市府「別護航」家長才知情

獨／虐童幼兒園「假說明會」交差　議員怒要市府「別護航」家長才知情

新北私立學仕幼兒園林姓教保員涉不當體罰，要求幼生以拱橋動作支撐身體、且在下方放美工刀威脅等多項體罰情事，多達5名幼生受害。新北市府日前重罰林姓教保員60萬元，同時勒令該園停招。有受害家長向《ETtoday新聞雲》投訴，事發後教育局要求校方召開說明會，校方卻「掛羊頭賣狗肉」以畢業旅行規劃為名義召開說明會，開頭鞠躬道歉並側錄影片送教育局交差，受害幼童家長全被蒙在鼓裡且未出席，新北市府也未做查核，直到家長找議員陳情，議員於協調會中拍桌要求市府「別再幫學校講話！」整起「狸貓換太子」的離譜事件才被揭露。

社區外牆磚7次脫落物業未處理　砸死19歲外送員

社區外牆磚7次脫落物業未處理　砸死19歲外送員

90後女產6女！她面容蒼老淚：我要封肚

90後女產6女！她面容蒼老淚：我要封肚

台商打造雲南撫仙湖網紅民宿　

台商打造雲南撫仙湖網紅民宿　

農民看不上「酸角」變黃金　

農民看不上「酸角」變黃金　

關鍵字：

逸夫小學威信雲南體罰白斑症

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面