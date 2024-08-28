家長稱兒被老師賞4巴掌後「患上白斑症」　孩子媽崩潰：毀容了

▲家長稱11歲兒被老師賞了4個巴掌。（圖／翻攝自微博／奔流新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南威信一名家長近日指控，逸夫小學的老師賞了自己11歲兒子4個巴掌，「之後孩子臉上出現了白斑。」校方27日對此回應，學校正在處理此事，「初步了解是學生患上了白斑症，但不知是否與被老師體罰有直接關係。」

據《奔流新聞》報導，孩子的家長表示，「今年5月中旬，兒子因作業未完成，被老師扇了幾巴掌，半邊臉都紅腫了，之後孩子臉上出現了白色斑痕，我們去昆明的醫院治療後，臉上白斑仍存在，然後學校一直沒派人來處理這件事，那個老師跑了，拖了2個多月了，學校也沒個交代，醫生也不確定能不能治好，我兒子就是毀容了。」

孩子媽媽也發布了孩子被老師打耳光後的照片，右臉有大片紅腫。威信縣中醫院急診科檢驗報告單顯示，孩子被確診為「頭暈、皮下出血」。該名孩子表示，因為數學作業沒寫，老師對自己右臉打了三下，左臉打了一下。

▲孩子臉上的白斑。（圖／翻攝自微博／奔流新聞）

校方表示，經檢查學生患上了白斑症，但不知道是否與被老師體罰有關，「如果鑑定結果顯示，是被打引起的，該老師要承擔相關責任。」

威信教育體育局則回應，尚不知曉此事，也沒接獲相關通報和投訴。

公開資料顯示，目前醫學上無法完全確認白斑症的發病原因，據信，應是由自體免疫性疾病等環境因素，引發了基因的易感性，並因此導致皮下色素細胞受損。