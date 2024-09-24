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13年前立誓「不做貪官」　雲南前副省長張祖林卸任6年後被開除黨籍

▲大陸雲南前副省長張祖林。（圖／翻攝網易新聞）

▲大陸雲南前副省長張祖林。（圖／翻攝網易新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

雲南前副省長張祖林今（2024）年3月涉嚴重違紀違法，遭到大陸中紀委國監委立案調查，經過半年，大陸最高檢證實，張祖林涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高檢依法以涉嫌受賄罪對張祖林作出逮捕決定。該案正進一步辦理中。

▲大陸雲南前副省長張祖林。（圖／翻攝網易新聞）

公開資訊顯示，張祖林，雲南昭通人，1959年6月生，65歲，曾在媒體工作近十年，直至1991年8月初入政壇，擔任過永仁縣副縣長、楚雄州副州長、雲南省質監局副局長及局長。

2005年6月，張祖林再度獲得地方任職升遷的機會，擔任過麗江市市長、昆明市市長及玉溪市委書記等職。他在2014年8月成為雲南省副省長，成為個人政治生涯的高峰，於2018年3月卸任。

張祖林曾在2011年昆明市十三屆人大一次會議閉幕式上立誓稱，我必須做一個清正廉潔的市長，「不正之風不染，不義之財不取，不法之事不為。以勤補拙、以和聚力、以廉生威，不當庸官、不當貪官，不當太平官。」

沒想到，張祖林退休6年後，竟然以涉嫌受賄罪被查，他在13年前的當眾立誓，聽起來格外刺耳。根據大陸中紀委國監委的通報顯示，張祖林長期政商勾結，從事利益交換，還私藏「嚴重政治問題」的書刊和音像等，至於在個人生活方面，他還涉嫌權色交易和收受巨額財物等。

在調查終結後，大陸中紀委給予張祖林開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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