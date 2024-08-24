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陸90後女子13年產6女！　她面容蒼老淚流滿面：我要封肚

雲南90後女子13年產6女！　她面容蒼老淚流滿面喊：我要封肚

▲雲南90後出生的女子，因為丈夫家裡重男輕女的思想，13年間竟為丈夫生下了6個孩子。（圖／翻攝自網易，下同）

圖文／CTWANT

古代農業社會，男生有生產力，可以耕田，可以做很多勞力操作，對家庭生產力或整個家族存活來說，男性非常重要，未料這樣的情況，卻還在大陸鄉村盛行，雲南有一個90後出生的女子張美琴，因為丈夫家裡重男輕女的思想，13年間竟為丈夫生下了6個孩子，最終她未能幫丈夫湊成一個好字，她抱著懷裡的老六，淚流滿面表示「累了，不想再生了」！

根據《搜狐網》報導，1994年出生的她，正處在人生的大好年華，卻因為生了太多孩子，皮膚蠟黃，滿臉雀斑，臉上看不出任何光彩，只有一臉疲憊，更令人心酸的是，張美琴懷第六胎的時候，還要挺著大肚子幹活，即使是已經到了預產期，在生產的前幾天，她依然沒有休息，不停地忙碌著。

雲南90後女子13年產6女！　她面容蒼老淚流滿面喊：我要封肚

別的女性懷孕，婆家恨不得讓准媽媽躺著，即使沒有人好好伺候，也會讓準備儘量別幹活，甚至連重物都不會讓拿，而張美琴不僅要幹活，還要挺著個肚子一直站著，不但要幹農活，還要照顧五個女兒，好在幾個孩子都很懂事，會幫助自己的母親幹活。

如果把張美琴比作一個生育的機器，她的丈夫就好比一個幹活的機器，三十出頭的年紀，硬是勞累成了50歲的面容。夫妻倆之間似乎也很少有交流，丈夫不停地忙碌，妻子不停地帶孩子，偶爾張美琴會去找自己丈夫拍視頻，但她的丈夫總是低頭看著手機，很少回應她。

雲南90後女子13年產6女！　她面容蒼老淚流滿面喊：我要封肚

無奈的是，第六個出生之後還是一個女兒，一胎接著一胎的懷孕，卻是一胎接著一胎的失望，張美琴的人生蒙上了一層陰霾，每天以淚洗面，沉浸在悲傷中。在遠古的「父權」社會裡，重男輕女的現象很容易可以理解，因為在那個時代，女性因為缺乏勞動力，只能擔任照顧小孩的角色，所以相對來講處於一個弱勢的狀況，可是來到現代，社會已經產生巨大的改變，為什麼「重男輕女」的現象在部分亞洲國家的家庭相當普遍？一個社會若沒有辦法扭轉這種觀念，對整個人口結構，還有國家未來發展恐會造成嚴重後果。

雲南90後女子13年產6女！　她面容蒼老淚流滿面喊：我要封肚

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