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賴清德怒罵將官立威？　葉元之曝是真的：沒有摔資料但絕對有生氣

▲▼總統賴清德首次以三軍統帥身分於莒光園地談話，更是歷任總統中，首次參加精神戰力週的總統。（圖／青年日報提供）

▲總統賴清德。（圖／青年日報提供）

記者郭運興／台北報導

賴清德總統8月以三軍統帥身份，主持將官晉任勗勉典禮，今（29日）傳出賴清德因不滿將領軍紀鬆散，氣得大罵「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。對此，國民黨立委葉元之表示，自己有稍微打聽一下，有些將官透露「那天吃飯，賴清德震怒」，所以這件事是真的，摔資料這件事應該是沒有的，但生氣絕對是有。他認為，賴清德突然管東管西，因為擔心被外界看不起是「少數總統」，所以才想在很多地方立威。

根據報導，總統賴清德8月首度以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，國防部舉辦茶會，出席的晉任將官共31名。按往例，賴清德進入會場，現場應有將官代表喊起立、敬禮口號，但總統府一名女性官員稱該活動性質輕鬆，請晉任將官坐著就好、不必站起。結果賴清德走進會場，看到將官坐著，氣得大罵「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。

對此，葉元之於節目《大新聞大白話》表示，自己有稍微打聽一下，大家可以思考，賴清德這件事不是昨天發生，大概已經發生了1、2個禮拜，所以並不是國軍很不爽，才爆料此事。

葉元之表示，此事會被揭露是很多媒體好奇，到底賴清德與蔡英文在與國軍相處的差別，因此有些將官透露「那天吃飯，賴清德震怒」，所以這件事是真的。

葉元之指出，國軍當然覺得很倒楣，按照女官員的SOP做事，卻被賴清德罵，所以大家認為有兩個原因，第一「賴清德在唱雙簧」，官員故意設一個圈套，讓賴清德可以罵國軍立威。

第二，葉元之再指，因為大部分將官都是蔡英文時期晉升上來的，因此賴清德剛當總統，尤其是「4成得票率總統」，當然會擔心別人服不服，利用這個機會做出這個動作，讓大家會害怕，以後至少大家看到賴清德會有規矩，這就像有點心虛產生出的自大。

葉元之透露，賴清德應該是覺得自己以前當預官時，將官碰到大官都要站起，現在為什麼碰到他就不用？是看不起嗎？但摔資料這件事應該是沒有的，而生氣絕對是有。

最後，葉元之強調，大家可以觀察賴清德上任後的作為，突然管東管西，管軍方、管立委，是不是心裡覺得選票沒有過半，因此沒有信心，擔心被外界看不起是「少數總統」，所以在很多地方立威。

國防部則發出新聞稿澄清，為表達對國軍重要幹部嘉勉之意，自113年9月起，由總統主持將官晉任授階典禮，以示崇榮，部分媒體渲染報導「總統怒罵」「立威」等顯屬誇大謬誤，籲請善盡社會責任，勿誤導視聽，傷害國軍士氣。

▼國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼葉元之 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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