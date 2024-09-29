賴清德「怒罵將官、摔資料」立威？　國防部澄清：報導誇大謬誤

▲總統賴清德。（圖／總統府直播畫面）

記者郭運興／台北報導

賴清德總統8月以三軍統帥身份，主持將官晉任勗勉典禮，今（29日）傳出賴清德因不滿將領軍紀鬆散，氣得大罵「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。對此，國防部澄清，部分媒體渲染報導「總統怒罵」、「立威」等屬誇大謬誤，籲請善盡社會責任，勿誤導視聽，傷害國軍士氣。

根據報導，總統賴清德8月首度以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，國防部舉辦茶會，出席的晉任將官共31名。按往例，賴清德進入會場，現場應有將官代表喊起立、敬禮口號，但總統府一名女性官員稱該活動性質輕鬆，請晉任將官坐著就好、不必站起。結果賴清德走進會場，看到將官坐著，氣得大罵「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。

該篇報導更指出，今年上半年因遇總統大選，軍中高階人事凍結，賴清德就任總統後，1至8月的31名晉任將官，包括晉升中將7人、晉任少將24人，合併在8月8月於國防部舉行「113年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，由賴清德主持。但於上述發火事件後，自9月起，將官晉任典禮改至總統府舉行，流程交給府方主導，賴在典禮上逐一為晉任將官授階恭賀。

對此，國防部立即發出新聞稿澄清，針對部分媒體報導「將官晉任方式調整」等內容，說明如下。

第一，國防部表示，陸海空軍將官定期晉任典禮，原每半年舉行1次。自111年5月起，依修正後「陸海空軍任官條例施行細則」調整為每月舉行，並由晉任人員直屬長官實施授階。

第二，國防部指出，為表達對國軍重要幹部嘉勉之意，自113年9月起，由總統主持將官晉任授階典禮，以示崇榮。部分媒體渲染報導「總統怒罵」「立威」等顯屬誇大謬誤，籲請善盡社會責任，勿誤導視聽，傷害國軍士氣。