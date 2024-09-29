財政典範之城！遠見調查結果出爐　花蓮地方財政全台第一

▲花蓮在「地方財政」為一般縣市第一，「經濟與就業」「社會福利」更是全台進步最多，有「財政典範之城」的美名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據《遠見雜誌》最新發布的2024年〈縣市總體暨永續競爭力調查〉，花蓮縣在全台排名大幅上升，為非六都城市第二名、全台第七名，其中地方財政指標獨占鰲頭，高居全台第一，更被蔚為「財政典範之城」，展現出縣府施政的卓越成果及持續進步的競爭力。

縣長徐榛蔚感謝縣府團隊的辛勤付出，也對花蓮鄉親們的支持與信任表達誠摯的感謝。她指出，花蓮能夠在有限的資源下，同時充實地方基礎建設，提升各項排名，是因為縣府團隊每位同仁的努力，縣府將持續堅守財政紀律，以嚴謹的財務管理來有效配置資源，並強化各項基礎建設與民生服務，不斷提升花蓮的競爭力與宜居環境。

遠見雜誌編輯部披露指出，花蓮縣2024年取得一般縣市第二名、全台第七名，在全台排名較2023年大舉晉升九個名次，屬年度最佳進步獎。花蓮在「地方財政」為一般縣市第一，「經濟與就業」「社會福利」更是全台進步最多，因此有「財政典範之城」的美名。

花蓮縣政府在前縣長傅崐萁及現任縣長徐榛蔚的領導下，從九十九年至今，長、短債合計共減少約四七點二四億元，縣政府的財力分級由第五級提升至第四級，秉持著「不讓債留後代子孫」的理念，縣政團隊持續努力，還有鄉親們長期的支持鼓勵，使得花蓮財政體質穩步改善，獲得遠見城市評比地方財政指標第一名。

在此次調查的116項細指標中，花蓮縣於多個領域表現卓越，尤其在顯現地方創富能力的「地方稅收成長率」中位居全台第一，在「每萬人口病床數」的指標中位居全台第二，顯示出縣市在醫療資源配置上的領先地位，為縣民健康提供有力保障。另，代表綠能產業發展程度的「再生能源裝置容量成長率」中花蓮也名列全台前五，展現縣府在推動永續發展方面的努力與成果。

花蓮縣政府強調，將繼續秉持財政紀律，致力於提高縣民的生活品質與永續發展，同時強化醫療資源、推動永續產業及各項民生建設，與鄉親們攜手共進，讓這座城市在永續發展的道路上，邁向更美好的未來。