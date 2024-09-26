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5成縣市不提供「非犬貓救援」　動團批：連一隻鳥都沒辦法救

▲動保團體公布首份非犬貓動物調查報告。（圖／記者楊惠琪攝）

▲動保團體公布首份非犬貓動物福利調查報告。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

動保團體今在立院公布首份「全台公立動物收容所非犬貓動物福利調查」，發現縣市收容機構多以犬貓為主，對於提供寵物鳥、鼠、刺蝟的醫療救援與收容服務比例偏低，有高達50%不提供救援服務，只有45%的縣市收容遭到棄養或不當對待的非犬貓寵物。

台灣動物保護行政監督聯盟、台灣鳥類救援協會、台灣愛鼠協會與台灣刺蝟照護推廣協會，歷時一年調查各縣市收容中心對寵物鳥、鼠、刺蝟的醫療救援與收容量能，也是國內首份非犬貓的動物福利調查報告。

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台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，依據目前動保法規定，縣市收容所以犬貓為主，非犬貓動物礙於沒有法令保障，不少民眾轉而向民間協會求助，光是2021年至2023年間，台灣鳥類救援協會接獲1937件、台灣愛鼠協會更高達2005件，生命無價，非犬貓小動物生命也應獲得重視與保障。

何宗勳指出，根據調查發現，目前全國動物收容所呈現「一國多制」，只有50%的縣市動保機關願意救援非犬貓寵物，更只有45%的縣市可收容遭到棄養或不當對待的非犬貓寵物。而在六都與縣市評比中，分別以新北市與新竹市評比最佳，六都以台中市動保處全無非犬貓業務，評比最差。

「一個偌大的城市，連一隻鳥都沒辦法救。」台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心表示，包括六都在內，有許多縣市的1959動保專線對保護小動物仍被動消極，生命是無差別的，所有動物都應該被善待，不能說不救就不救。

動團根據救援、收容與專業人力、認養程序等項目評比，列出整體表現較佳的縣市，分別是：台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣。動團呼籲，若各縣市專業的收容量能不足，應積極建置公私協力制度，並發揮教育作用，提供民眾常見非犬貓小寵物飼養教學指南。

與會的農業部動保司動保行政科長鄭祝菁表示，感謝動團歷時1年提供的調查報告，因縣市政府行政量能有限，報告提供很多精進的參考，未來會擴大公私協力推動動保相關業務，並建置互動式的飼養指南影片提供飼主參考。

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