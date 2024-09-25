自民黨大選剩2天！9人出馬史上最激烈　「這3人」贏面最大

▲日本自民黨總裁選舉，高市早苗（左起）、石破茂及小泉進次郎名列前3。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本自民黨大選即將於27日登場，此次參選人數創下歷史新高來到9人，日媒《讀賣新聞》針對自民黨議員、黨員以及黨友進行調查後統計，前幹事長石破茂、安倍的愛將高市早苗以及前首相小泉純一郎之子小泉進次郎等3人被認為是最有望當選的候選人。

根據《讀賣新聞》報導，自民黨議員除了參眾議長2人外，一共有368人接受支持人選調查，截至24日以前，共有361人回覆支持人選，共98%。

根據議員支持調查結果，43歲的前環境大臣小泉進次郎獲得54名議員支持，位居領先；前經濟安保相小林鷹之則獲得42人支持，緊隨其後；官房長官林芳正則以39人位居第三。其他候選人依次為茂木敏充35人、高市早苗31人、石破茂28人、河野太郎25人和上川陽子23人。另有70人未回答或是尚未決定支持人選。

另外，《讀賣新聞》在14至15日對自民黨員和黨友進行電話調查，結果顯示，石破茂以126票暫居首位，高市早苗緊隨其後，獲得125票，而小泉進次郎則以114票排名第三。這3名候選人的支持度明顯超越其他人，預計競爭焦點將會集中在3人之間。

本次自民黨黨魁選舉共計736票，其中半數為國會議員票，半數為黨員、黨友票。若第一輪投票無候選人獲得過半數，選舉將進入決選投票。由於石破、高市和小泉三人預測得票率不會達到20%，即使加上尚未決定的103票，也無法獲得過半數，因此勢必會進入第二輪投票。

3名主要候選人正集中力量擴大支持勢力，因為只要將得票數鞏固在140票，就能確保在第二輪投票中取得一席之地。黨員、黨友投票即將於26日截止，各陣營現正全力爭取國會議員的支持。

此外，2024年夏季日本將迎來參議院選舉，也使得參議員在此次黨魁選舉中的態度變得更加關鍵。超過50名參議員正在仔細評估哪位候選人對他們的選舉有利，因此尚未完全表態，各陣營對此加大了拉票力度。