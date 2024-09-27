快訊／黃紹庭涉浮報助理費「神隱1天仍未到案」　1聲押6交保

▲高雄市議員黃紹庭。（圖／翻攝自Facebook高雄市議員黃紹庭）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，檢、調26日清晨兵分多路，前往黃紹庭的住處和服務處搜索，黃紹庭的父、母親和服務處人員共17人被帶回偵訊。檢方表示，相關人員經訊問後，其中6名被告分別以2萬至30萬元交保候傳，1名服務處人員遭聲請羈押，然而最關鍵的黃紹庭依然神隱失聯，至今行蹤成謎。

據了解，檢、調接獲檢舉，黃紹庭疑似涉嫌浮報議會的助理費，檢、調共搜索相關處所10處，帶回黃紹庭的雙親、和服務處人員共17人，涉及的金額恐高達數百萬元。

▲檢調人員到黃紹庭服務處搜索。（圖／記者吳世龍翻攝）

檢方今天表示，相關人員經本署檢察官訊問後，其中6名被告分別以2萬至30萬元交保候傳。1名被告向法院聲請羈押。其餘被告請回（含黃紹庭的父母），證人部分亦均請回。

至於黃議員部分，目前仍未到案說明，檢方呼籲他盡快出面配合調查，但會不會發傳票拘提？檢方保守的表示，會依照法律的規定辦理。

黃紹庭今年54歲，曾在美國多家科技公司任職12年，回國後接下父親的政治棒子，2006年當選高雄市議員，但因雙重國籍問題遭取消議員資格，2010年選舉失利，2014、2018、2022年都順利當選市議員，目前還是國民黨中常委，平時問政相當犀利，去年底曾試圖想參選立委，但後來經黨內協調退出。