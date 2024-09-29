核心圈遭滲透！擊殺真主黨領袖內幕曝光　以軍精銳8200部隊建功

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒命喪以色列空襲。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒27日命喪以色列空襲，當時他正在真主黨總部開會。以色列高階國防官員透露，以色列追蹤納斯拉勒行蹤長達數月，決定在27日發動空襲僅僅是相信納斯拉勒即將前往另處地點，將會失去行蹤掌握，只有短短的時間可以展開行動，而掌握確切情報的單位正是策畫黎巴嫩呼叫器爆炸的精銳8200部隊。

納坦雅胡批准空襲 投下80多枚炸彈擊殺納斯拉勒

紐約時報、美聯社等報導，納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）過去數十年來都在以色列暗殺名單上，在27日這天，以軍趁真主黨高層在總部開會期間，鎖定貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）發動精準空襲行動，在短短數分鐘投下80多枚炸彈，殺死納斯拉勒及真主黨南部戰線指揮官卡拉基（Ali Karaki）。

以色列總理納坦雅胡是在前往美國紐約出席聯合國大會期間批准這波攻擊行動。

▲以色列國防部長葛朗特（左）與參謀總長哈勒維（中）。（圖／達志影像／newscom）

真主黨高層開會地點一手掌握 以色列8200部隊建功

紐約時報指出，對以色列與美國來說，以色列空襲行動所取得的更顯著成果，在於以色列情報部門如何成功確認納斯拉勒的位置，並滲透至真主黨核心圈。除了精銳8200部隊攔截真主黨手機與通訊裝置，組建新團隊把有價值的資訊迅速傳遞給士兵與空軍，以色列還開始利用無人機與衛星從黎巴嫩上空拍攝真主黨據點，派遣臥底突擊隊深入黎巴嫩執行敏感情報任務。

Ynetnews指出，若無精準情報，以軍的行動不可能成功，這些情報包括真主黨地下掩體的位置、何時能夠投放炸彈展開襲擊，以及納斯拉勒等真主黨高層群聚討論制定以色列戰略的確切房間位置。相關情報能計算出炸彈應該擊中的角度，以及要從哪個高度投下炸彈才能擊中掩體。

以軍過去這一周多以來對黎巴嫩的空襲行動，是以色列多年情報收集的結果，軍事情報部門使用網路技術與電子情報收集，這部分主要由精銳8200部隊執行，接著軍方收集可識別精確座標與位置的視覺情報，最終由504部隊經人力資源收集更多資訊。這些情報被提供給空軍進行攻擊策畫，在發動攻擊之後，部署另支情報部隊評估確認襲擊結果。如今的真主黨必須面對如何根除內部滲透。

▼以色列連日空襲黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）