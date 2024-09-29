　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

核心圈遭滲透！擊殺真主黨領袖內幕曝光　以軍精銳8200部隊建功

▲▼黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。（圖／達志影像／newscom）

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒命喪以色列空襲。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒27日命喪以色列空襲，當時他正在真主黨總部開會。以色列高階國防官員透露，以色列追蹤納斯拉勒行蹤長達數月，決定在27日發動空襲僅僅是相信納斯拉勒即將前往另處地點，將會失去行蹤掌握，只有短短的時間可以展開行動，而掌握確切情報的單位正是策畫黎巴嫩呼叫器爆炸的精銳8200部隊。

納坦雅胡批准空襲　投下80多枚炸彈擊殺納斯拉勒

紐約時報、美聯社等報導，納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）過去數十年來都在以色列暗殺名單上，在27日這天，以軍趁真主黨高層在總部開會期間，鎖定貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）發動精準空襲行動，在短短數分鐘投下80多枚炸彈，殺死納斯拉勒及真主黨南部戰線指揮官卡拉基（Ali Karaki）。

以色列總理納坦雅胡是在前往美國紐約出席聯合國大會期間批准這波攻擊行動。

▲▼ 以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant，左）與參謀總長哈勒維（Herzi Halevi，中）。（圖／達志影像／newscom）

▲以色列國防部長葛朗特（左）與參謀總長哈勒維（中）。（圖／達志影像／newscom）

真主黨高層開會地點一手掌握　以色列8200部隊建功

紐約時報指出，對以色列與美國來說，以色列空襲行動所取得的更顯著成果，在於以色列情報部門如何成功確認納斯拉勒的位置，並滲透至真主黨核心圈。除了精銳8200部隊攔截真主黨手機與通訊裝置，組建新團隊把有價值的資訊迅速傳遞給士兵與空軍，以色列還開始利用無人機與衛星從黎巴嫩上空拍攝真主黨據點，派遣臥底突擊隊深入黎巴嫩執行敏感情報任務。

Ynetnews指出，若無精準情報，以軍的行動不可能成功，這些情報包括真主黨地下掩體的位置、何時能夠投放炸彈展開襲擊，以及納斯拉勒等真主黨高層群聚討論制定以色列戰略的確切房間位置。相關情報能計算出炸彈應該擊中的角度，以及要從哪個高度投下炸彈才能擊中掩體。

以軍過去這一周多以來對黎巴嫩的空襲行動，是以色列多年情報收集的結果，軍事情報部門使用網路技術與電子情報收集，這部分主要由精銳8200部隊執行，接著軍方收集可識別精確座標與位置的視覺情報，最終由504部隊經人力資源收集更多資訊。這些情報被提供給空軍進行攻擊策畫，在發動攻擊之後，部署另支情報部隊評估確認襲擊結果。如今的真主黨必須面對如何根除內部滲透。

▼以色列連日空襲黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列持續空襲黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
快訊／戴資穎哭了！　數百位鐵粉冒雨力挺
王晶自爆《倚天屠龍記》沒續集是因為「他」
中颱山陀兒路徑更近！「貼花東而上」　雨彈狂轟連3天紫爆
台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！　2度闖關被嗆：出錢會死啊
獨／直擊台灣最小的蛇！　常被誤認為蚯蚓
2000磅「碉堡剋星」炸死真主黨首腦！　以軍公布戰機掛彈升空
LIVE／山陀兒升中颱「持續進逼」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沙烏地再處決3人　2024年死刑執行數已198宗「創30年新高」

怕了？伊朗最高領袖轉移至安全地點　強化保護

2000磅「碉堡剋星」炸死真主黨首腦！　以軍曝戰機掛彈升空畫面

石破茂著手人事安排　擬邀菅義偉任副總裁！高市拒絕擔任總務會長

核心圈遭滲透！擊殺真主黨領袖內幕曝光　以軍精銳8200部隊建功

「我要驚豔全世界」！80歲阿嬤參選南韓環球小姐　與嫩妹爭后冠

真主黨首腦喪命！伊朗最高領袖宣布哀悼5天　誓言向以色列復仇

將球還給大谷翔平！日本企業家競標「50轟全壘打球」　出價3316萬

美國評估　以色列可能對黎巴嫩發動「有限度地面入侵」

印度iPhone零件廠大火　「生產線中斷」重啟日期不明

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

潘威倫坐車進場迎職涯最終戰　老戰友陽建福親自為他開車門

Red Bull Showrun - 甜甜圈燒胎

沙烏地再處決3人　2024年死刑執行數已198宗「創30年新高」

怕了？伊朗最高領袖轉移至安全地點　強化保護

2000磅「碉堡剋星」炸死真主黨首腦！　以軍曝戰機掛彈升空畫面

石破茂著手人事安排　擬邀菅義偉任副總裁！高市拒絕擔任總務會長

核心圈遭滲透！擊殺真主黨領袖內幕曝光　以軍精銳8200部隊建功

「我要驚豔全世界」！80歲阿嬤參選南韓環球小姐　與嫩妹爭后冠

真主黨首腦喪命！伊朗最高領袖宣布哀悼5天　誓言向以色列復仇

將球還給大谷翔平！日本企業家競標「50轟全壘打球」　出價3316萬

美國評估　以色列可能對黎巴嫩發動「有限度地面入侵」

印度iPhone零件廠大火　「生產線中斷」重啟日期不明

熊霓火辣跳鋼「當場撕裙」僅剩小褲褲！　苦練兩個月全身瘀青：習慣了

提早跨年？武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　網曝真相：錯過等3萬年

揮別《她和她的她》！金鐘新人林奕嵐拍喜劇淚崩：我跟她其實很相似

快訊／戴資穎傷勢最新近況曝光！　30日赴長庚進行檢查

日本二層泡雞白湯拉麵海外首店插旗高雄　10／11進駐漢神巨蛋

京華城案朱亞虎坦承行賄！　顏若芳：壓垮柯文哲的最後一根稻草

《媽朋兒》丁海寅、庭沼珉床戲遭吐槽　韓網毒舌：以為90年代鄉土劇

2次輾壓害東海女大生慘死？　林母悲憤質問：為何不檢查就開走？

5子女痛發訃聞！　徐少強、第三任妻「共同告別式」日期曝

大谷翔平單場雙安打擊率升至3成1　挑戰國聯打擊三冠王

快讓路！黑狗兄「撂兄弟」壓馬路 超大陣仗噴霸氣...網：社會我狗哥

國際熱門新聞

24歲媽「掃把插下體」遭性侵虐殺！　9月大女嬰全身血伴屍

她斬首6歲兒抱頭顱癱坐地板！3警目睹崩潰停職

金髮裸女在辦公室騎乘嗨搖　路人全看光

女童河邊失蹤　　鱷魚剖腹發現人齒

將球還給大谷！日企業家出價3316萬競標棒球

網購貼身衣　驚見密集顆粒「還在爬」

即／黎巴嫩真主黨證實領袖納斯拉勒亡

「碉堡剋星」炸死真主黨首腦　以軍公布畫面

美媒：蘋果已退出OpenAI投資談判

吸血鬼墳墓挖出　頸掛鐮刀阻止復活

真主黨領袖遭斃！　「衝突恐失控」未來72小時最關鍵

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

擊斃真主黨領袖！　納坦雅胡：有助加薩人質獲釋

約旦：一枚黎巴嫩飛彈墜落沙漠地區

更多熱門

相關新聞

真主黨首腦喪命！　伊朗最高領袖誓言復仇

真主黨首腦喪命！　伊朗最高領袖誓言復仇

以色列軍方宣布，27日對黎巴嫩的空襲中消滅真主黨首腦納斯拉勒（Hassan Nasrallah），真主黨已證實他的死訊。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）宣布全國哀悼5天，呼籲所有穆斯林齊心支持黎巴嫩，更誓言要以色列付出代價。

美國評估　以色列可能地面入侵黎巴嫩

美國評估　以色列可能地面入侵黎巴嫩

真主黨領袖遭斃！　「衝突恐失控」未來72小時最關鍵

真主黨領袖遭斃！　「衝突恐失控」未來72小時最關鍵

CNN：真主黨領袖被擊斃是重要轉折點

CNN：真主黨領袖被擊斃是重要轉折點

約旦：一枚黎巴嫩飛彈墜落沙漠地區

約旦：一枚黎巴嫩飛彈墜落沙漠地區

關鍵字：

以色列黎巴嫩空襲真主黨納斯拉勒

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

放颱風假？　氣象署回應了

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

女大生遭輾亡！媽：第一次晚間獨自出門

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

山陀兒路徑有變化　影響最大地區變了

快訊／山陀兒08：30發海警！　最新路徑曝

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

台積電人夫停車場激戰女同事！正宮怒告

出道8年零緋聞！韓女星宣布結婚

台中母嬰相擁遺骨　埋葬5千年照片瘋傳

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面