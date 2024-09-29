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真主黨首腦喪命！伊朗最高領袖宣布哀悼5天　誓言向以色列復仇

▲▼ 黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）11日發表談話。（圖／路透）

▲ 納斯拉勒27日遭以軍空襲擊斃。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方宣布，27日對黎巴嫩的空襲中消滅真主黨首腦納斯拉勒（Hassan Nasrallah），真主黨已證實他的死訊。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）宣布全國哀悼5天，呼籲所有穆斯林齊心支持黎巴嫩，更誓言要以色列付出代價。

綜合《半島電視台》及《以色列時報》等外媒，哈米尼28日發表聲明，為納斯拉勒之死宣布5天哀悼期，並誓言向以色列復仇，「烈士的鮮血不會白流」。他譴責以色列，「屠殺手無寸鐵的黎巴嫩人民，再一次向所有人展現猶太復國主義瘋狗的殘暴，證明篡位政權領導人的短視和愚蠢政策」。

他號召所有穆斯林，用一切手段支持黎巴嫩人民與真主黨，幫助他們對抗邪惡的以色列政權，並稱中東地區的命運將「由抵抗力量決定，而真主黨會在最前線」。

儘管聲明未明確提及納斯拉勒，哈米尼強調，「要讓猶太復國主義罪犯知道，他們太過微不足道，不會對真主黨的強大結構造成任何重大傷害」，「黎巴嫩會讓侵略者和邪惡的敵人後悔」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也聲明表示，納斯拉勒被殺「只會進一步加強抵抗力量」，更譴責美國「不能否認是共犯」。

外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）則發文寫下，「抵抗運動領袖納斯拉勒的光榮之路將會繼續下去，他的神聖目標將在解放聖城（耶路撒冷）時實現」。

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中東以色列伊朗黎巴嫩真主黨

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