　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

麻糬買回家冷藏後乾硬難入口　營養師解釋：應冷凍避免澱粉老化

▲營養師提醒吃不完的麻糬要冷凍別冷藏，以免隔天乾硬難入口。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲營養師提醒吃不完的麻糬要冷凍別冷藏，以免隔天乾硬難入口。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

國民小吃之一的麻糬口感Q彈、餡料甜而不膩，但有民眾經過草屯手工麻糬名店買了一盒帶回家，並把沒有吃完的部分放入冰箱，沒想到隔天取出麻糬置於室溫下，竟變得又乾又硬、難以下嚥，也無法復原；營養師說明，麻糬用冰箱保存沒問題，但應該要「冷凍」而非「冷藏」。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏解釋，麻糬在烹調加工時，讓糯米澱粉顆粒在水中加熱時會因吸水而膨脹，稱為「糊化」作用；澱粉糊化後冷卻時會產生凝膠狀，質地會變硬，即所謂的「回凝」現象，又稱澱粉老化，一如米飯剛煮好時香甜且Q彈好吃，但放置一段時間變冷後，質地會變得粗糙且硬，口感不佳。

黃淑敏表示，若要防止澱粉老化，可將食品溫度控制在糊化溫度範圍或快速冷凍，因為溫度高時不易產生回凝，溫度降低愈易產生回凝：如一般室內溫約25至30℃時澱粉回凝時間稍短、在0至2℃時澱粉回凝速度最快，但如果處於0℃以下反會使澱粉急速脫水，可有效延遲回凝作用；當買回家的麻糬無法當天吃完，就不宜放在冰箱冷藏，應放在冷凍庫冷凍，取出放在室溫下稍微解凍，就會恢復與剛買時相同的口感。

黃淑敏也提醒，吃新鮮食物較符合健康概念，雖然麻糬可放在冷凍庫冷藏保存，但解凍數量應依照個人食量，不要反覆冷凍、解凍而影響食物的衛生安全，即使存放冷凍庫也不要超過一星期。

ET快訊
全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應
快訊／戴資穎哭了！　數百位鐵粉冒雨力挺
王晶自爆《倚天屠龍記》沒續集是因為「他」
中颱山陀兒路徑更近！「貼花東而上」　雨彈狂轟連3天紫爆
台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！　2度闖關被嗆：出錢會死啊
獨／直擊台灣最小的蛇！　常被誤認為蚯蚓
2000磅「碉堡剋星」炸死真主黨首腦！　以軍公布戰機掛彈升空

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「走」入藝術品的五感體驗　大墩中心巨型泥毯轉化成永續紀錄

麻糬買回家冷藏後乾硬難入口　營養師解釋：應冷凍避免澱粉老化

台南勞工局做工行善團用心築屋　為弱勢改善居住環境

「2024 岸內製片所」頒獎典禮圓滿落幕　新星之光閃耀台南鹽水

迎接5周年館慶　賴清德蘭將現身台南山上花園水道博物館

2024 TAxT桃園科技藝術節　百台無人機跨界表演

屏東東港迎王「請水」儀式萬人空巷　甲辰正科大千歲「鄭」

勞動部「2024原創服裝大賞頒獎典禮」　ESG設計走秀服裝超吸睛

推廣下冬天經濟！開創新北金山農業淡季　農民不需外出打工

台中和平文化季谷關踩街　中信兄弟啦啦隊來增光

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

潘威倫坐車進場迎職涯最終戰　老戰友陽建福親自為他開車門

Red Bull Showrun - 甜甜圈燒胎

「走」入藝術品的五感體驗　大墩中心巨型泥毯轉化成永續紀錄

麻糬買回家冷藏後乾硬難入口　營養師解釋：應冷凍避免澱粉老化

台南勞工局做工行善團用心築屋　為弱勢改善居住環境

「2024 岸內製片所」頒獎典禮圓滿落幕　新星之光閃耀台南鹽水

迎接5周年館慶　賴清德蘭將現身台南山上花園水道博物館

2024 TAxT桃園科技藝術節　百台無人機跨界表演

屏東東港迎王「請水」儀式萬人空巷　甲辰正科大千歲「鄭」

勞動部「2024原創服裝大賞頒獎典禮」　ESG設計走秀服裝超吸睛

推廣下冬天經濟！開創新北金山農業淡季　農民不需外出打工

台中和平文化季谷關踩街　中信兄弟啦啦隊來增光

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

「走」入藝術品的五感體驗　大墩中心巨型泥毯轉化成永續紀錄

北市打架糾紛...監視器拍到男子亮槍！警持搜索票查扣鎮暴槍

飛往日本逐夢！安妮亞配音員「連思宇」揭台日培訓課程差別

真主黨慘遭以軍重創！領導人納斯拉勒「掌權32年」　激昂演說獲關注

全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應

「真還傳」！企業家曬「還債37億」拼圖自嘲：錢能鋪滿13座足球場

熊霓火辣跳鋼管「當場撕裙」僅剩小褲褲！　苦練兩個月全身瘀青：習慣了

提早跨年？武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　網曝真相：錯過等3萬年

揮別《她和她的她》！金鐘新人林奕嵐拍喜劇淚崩：我跟她其實很相似

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

地方熱門新聞

推廣下冬天經濟　開創新北金山農業淡季

南消四大提醒民眾「五不一沒有」保安全

谷關文化季　中信兄弟啦啦隊來增光

東港迎王「請水」儀式萬人空巷　甲辰正科大千歲「鄭」

營養師：麻糬沒吃完應冷凍避免澱粉老化

迎接5周年館慶賴清德蘭將現身台南山上花園水道博物館

2024 TAxT桃園科技藝術節　百台無人機跨界表演

金城青商會與蔡宗豪攜手關懷弱勢孩童送愛心

中東舞蹈與香料完美融合《阿拉伯時光》登場

2024原創服裝大賞　ESG設計走秀服裝超吸睛

看好縣政特區消費潛力　家樂福插旗嘉義縣

平鎮老街溪伯公音樂節　展現客家文化底蘊

「2024 岸內製片所」頒獎典禮圓滿落幕

佔地48公頃　花東縱谷大露營10 ／19登場

更多熱門

相關新聞

他三餐「常吃冷凍食品」！體重飆高　醫一驗：糖尿病

他三餐「常吃冷凍食品」！體重飆高　醫一驗：糖尿病

颱風天必囤的泡麵、拜拜一定會有的罐頭或洋芋片等零食，都是屬於「超加工食品」。醫師表示，醫學期刊研究，第二型糖尿病、高血壓或大腸癌等32種疾病都與攝取大量超加工食品相關。有患者三餐常吃冷凍食品，除了體重增加，更有糖尿病問題，也因此醫師提醒民眾，食物的選擇和份量都要特別留意。

陸女吃「冰鎮西瓜」昏迷送ICU搶救 「冰箱殺手」-20度還可存活一年

陸女吃「冰鎮西瓜」昏迷送ICU搶救 「冰箱殺手」-20度還可存活一年

7年級女生職訓變身冷凍空調達人

7年級女生職訓變身冷凍空調達人

直接丟冰箱錯了！葉菜類「冷藏前4步驟」久放不易爛

直接丟冰箱錯了！葉菜類「冷藏前4步驟」久放不易爛

方愫馨麻糬防腐劑超標　店家道歉了

方愫馨麻糬防腐劑超標　店家道歉了

關鍵字：

麻糬冷藏冷凍乾硬澱粉老化回凝

讀者迴響

熱門新聞

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

女大生遭輾亡！媽：第一次晚間獨自出門

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

快訊／山陀兒08：30發海警！　最新路徑曝

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒路徑有變化　影響最大地區變了

台積電人夫停車場激戰女同事！正宮怒告

出道8年零緋聞！韓女星宣布結婚

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面