男生可以的我也行　7年級女生職訓變身冷凍空調達人

▲李立伶經由5個多月職訓，結訓後取得冷凍空調乙級等3張證照，還順利到業界任職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「男生可以的我也行」，42歲的李立伶曾做過多年的業務人員，因想學一技之長，報名參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「冷凍空調」職前訓練課程，非本科系的她歸零蹲點近半年，學習冷凍空調、室內配線相關技術，結訓後取得冷凍空調乙級等3張證照，順利在台南永康冷凍空調公司任職，李立伶專業表現與工作態度獲老闆肯定，還升任幹部，讓她站穩職場C位，開啟職涯第二春！

美容美髮科畢業的李立伶說，因對美容美髮沒興趣，所以到金融業當了多年電話行銷業務人員，後來又轉到空調行業擔任行政業務，工作期間因對冷凍空調產生興趣，加上她意識到光有行政經驗卻無實務操作能力，還是無法與現場技師有效溝通，且該領域有一定技術門檻，於是她決定離職，毅然報名雲嘉南分署的冷凍空調職訓班重頭學起。

李立伶說，起初她連配線圖都看不懂，還好職訓課程以基礎核心原理打底，搭配完整紮實的實作演練，經過5個多月的密集培訓，讓她脫胎換骨，順利取得冷凍空調乙、丙級與室內配線丙級3張證照，結訓後也順利找到工作，讓她從原本的門外漢華麗轉身為冷凍空調達人。

「工作時常要爬高、搬重物很辛苦，但習慣就好，樂在其中」，李立伶安裝冷氣與故障維修動作專業又俐落，她強調，只要願意付出、用心學習就會有好結果，她感謝政府提供職訓資源，讓她成為冷凍空調專業人才，鼓勵想要學技能或轉換跑道的人，不要害怕嘗試，只要找到有興趣的領域勇敢跨出，就能開啟人生新篇章。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，冷凍空調課程學習冷凍空調電路、室內配線、管路設計、冷媒管處理等，還有實作與輔導考照，可從事冷凍空調維修與安裝技術人員、工務技術人員、冷凍空調工程監工人員等，起薪約在33K-35K之間，累積一定經驗後，薪資50K以上不成問題。



劉邦棟說，立伶展現女性韌性的一面，她挑戰自我、不斷學習的精神，值得鼓勵，若待業民眾對未來出路沒有具體想法，建議可先來分署職訓學專長，不僅學費全免、師資齊全專業，另也會協助學員訓後就業。

雲嘉南分署自辦職前訓練現正招生中，課程有冷凍空調、數位設計、電腦輔助機械繪圖、裝修工程實務(泥水)、特殊銲接等17個職類，報名只到8月16日，詳情可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或(06)6985945轉1099洽詢。