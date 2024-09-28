逃逸外勞偷麵店！老闆驚醒「怎多一雙鞋」　他瞎扯：要找水喝

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局忠孝東路派出所日前接獲報案，1名男子闖入1家麵店的地下室，住在地下室的老闆起床後聽見奇怪聲響，查看後發現有陌生鞋子，持手電筒察看竟然發現1名外籍男子正在翻箱倒櫃，當場喝斥並報警處理，警方到場後發現越南籍男子為逾期居留，還是台中地檢署發布的詐欺通緝犯。

警方調查，北市中正區1家麵店，在日前上午8時許，住戶剛起床時，聽見地下室有奇怪的聲響，事後上前查看，竟然有1雙外人的鞋子，打開手電筒察看，赫然發現1名外籍男子正在地下室翻箱倒櫃，疑似要竊取財物，立刻喝阻其行為並且通知警方到場處理。

▲逃逸勞工侵入住宅地下室，當場被剛起床住戶抓包。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場之後，確定外籍男子為24歲的越南籍裴姓男子，確認裴姓男子原本在台中的工廠打零工，在2022年11月28日早已被撤銷居留身分，成為逾期居留的逃逸移工，後來因為將帳戶賣給詐騙集團挨告，又沒有出庭，所以被台中地檢署發布通緝。

▲逃逸勞工偷東西被抓包，離譜理由竟是「找水喝」。(圖／記者邱中岳翻攝）

裴姓男子到案後坦承犯行，但是離譜的是，裴姓越南籍男子竟然表示，當初是因為想要找水喝，所以才會侵入住宅行竊，最後警方先依照竊盜罪嫌送辦，另通緝部分則將男子移送相關單位歸案，另外也逾期居留部分也通報移民署。