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社會 社會焦點 保障人權

士林無人拉麵店遭竊！飲料暢飲踹門偷錢　笨賊卡60cm縫隙落網

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

北市士林區一名43歲陳姓犯嫌今(24日)上午被警察追捕期間，失足掉進樹林街上一間房屋的窄縫，警方花了1個多小時才將他拉起送醫。原來陳男在上午7時許2度闖入24小時營業的無人拉麵店，偷走泡麵、飲料與1萬多元現金。

▲▼ 士林無人拉麵店遭竊，嫌犯逃跑時卡在民宅窄縫被逮。（圖／記者黃彥傑自攝、翻攝）

▲士林無人拉麵店遭竊，嫌犯逃跑時卡在民宅窄縫被逮。（圖／記者黃彥傑自攝、翻攝）

該間位於士林區福德路上的拉麵店為24小時營業，採全自助式經營，今早7時許陳男騎車上人行道，確認店裡沒人後，便下車走入店內，四處翻找值錢物品，第一次拿走了幾包泡麵跟飲料，還在門口外喝了起來。

▲▼ 士林無人拉麵店遭竊，嫌犯逃跑時卡在民宅窄縫被逮。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲陳男第一次行竊拿了幾包泡麵跟飲料。

第二次陳男再度進到拉麵店，這次他粗魯翻箱倒櫃，尋找值錢的東西，還將店內看得到的門全開了一遍，更試圖用身體衝撞、出腳猛踹上了密碼鎖的門，最後順利得手1萬多元，騎車逃逸。

事後店家發現遭小偷，立即報警處理，士林分局文林派出所獲報後啟動快打警力線上圍捕，中途陳男棄車徒步逃逸，在巷弄內穿梭跑給警察追，甚至爬到屋頂上逃竄。

▲▼ 士林無人拉麵店遭竊，嫌犯逃跑時卡在民宅窄縫被逮。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲陳男試圖踹開密碼門。

結果陳男在跳窗時不慎卡進60公分的房屋窄縫，動彈不得，警方無奈只好呼叫消防人員協助，花費1個多小時後終於將陳男拉出，因全身擦挫傷送往醫院救治。經查，陳男為列管的竊盜慣犯，全案依加重竊盜、侵入住宅罪偵辦。而店家除了被竊1萬多元，加上被撞壞的門，估計財損約3萬多元。

士林分局呼籲，近期無人商店興起，請店家謹慎預防，遇可疑人士或不肖份子應即時通報警方，警方定從嚴偵辦，以維社會治安。

▲▼ 士林無人拉麵店遭竊，嫌犯逃跑時卡在民宅窄縫被逮。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲▼ 士林無人拉麵店遭竊，嫌犯逃跑時卡在民宅窄縫被逮。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

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