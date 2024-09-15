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社會 社會焦點 保障人權

台中女偷走海鮮粥店2部平板電腦　被逮竟怨警方「大驚小怪」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔡女行竊被警方找上門，竟抱怨「只是偷個平板，為何要大動作」。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區一家海鮮粥店昨（14）日遭竊，2部平板電腦不翼而飛，財損約1萬元。警方調閱監視器查出，1名蔡姓女子利用店家藏在店外櫃子的鐵捲門遙控器，擅闖店內取走平板電腦，隨後逃逸。警方今天下午循線前往蔡女家中逮人，未料蔡女見到員警毫無愧色，還抱怨「只是偷個平板，為何大驚小怪」，警方當場查扣平板電腦等贓證物，偵訊後依竊盜罪移送偵辦。

海鮮粥業者昨日在臉書社團PO文表示自己的店遭竊，「各位南屯好友，我的店遭小偷光臨了，損失平板2部，為避免周遭店家、朋友有類案，把這位小偷的畫面提供給各位參考」，提醒附近商家、住戶注意安全。

▲▼ 。（圖／截取自網路）

▲業者昨日在臉書社團PO文表示自己的店遭竊。（圖／截取自網路）

轄區台中市第四警分局調查，1名蔡姓女子（42歲）昨日下午4時許，騎機車行經該店，發現四下無人，竟隨意翻找陳設店門口的櫃子，蔡女在櫃子內發現該店的鐵捲門遙控器，立刻使用並闖入店內，竊走2部放置在櫃台上的平板電腦，店家財損約1萬元。

今天下午警方前往蔡女家中將其查緝到案，並當場查扣平板電腦、遙控器等贓證物，全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據了解，蔡女有多項竊盜前科，與男友同住，她今天見到警方敲門，不但配合度不佳，還抱怨警方、店家「大驚小怪」，認為自己只是偷了2部平板，為何警方要大動作逮人。至於為何要行竊？她說，「因為無聊。」

第四警分局長陳祥麟呼籲，民眾應加強自身防竊觀念，除了勿將鑰匙藏在屋外空間外，還可在家中及周邊設置保全防護設施，貴重物品應加裝防盜鎖，做到財不露白，避免成為有心人士覬覦之目標，以維財產安全。

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