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蹭電仔最高境界！吊帶女奧客拒消費　插腰嗆店員：這裡不是你家

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市一名吳姓女子日前到咖啡廳沒點餐，便恣意坐下使用插座替手機充電，店員上前勸阻未果，無奈只好報警處理，警察到場後吳女更出言嗆店員「這裡是公共場所，不是你家，我為什麼要聽你的話？」最後仍被警方依竊盜現行犯罪嫌逮捕，移送偵辦。

▲▼ 嘉義女子到咖啡廳沒消費，還想充免費的電，被警方依竊盜現行犯逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義女子到咖啡廳沒消費，還想充免費的電，被警方依竊盜現行犯逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

本案發生在19日下午4時7分，吳姓女子帶著外食至嘉義市中山路上一家咖啡廳，不是先點餐而是找了一個有插座的位子後坐下，邊替手機充電邊看影片，甚至沒戴耳機大聲放送聲音，造成其他客人相當不滿，女店員見狀上前好意勸阻，表明無法免費借電，吳女卻堅持拒絕消費或離去，屢勸不聽下店員只好報警處理。

▲▼ 嘉義女子到咖啡廳沒消費，還想充免費的電，被警方依竊盜現行犯逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

一旁目擊民眾錄下，吳女在警方到場後，依舊堅持自己立場，怒轟「我為什麼要聽她（店員）的話？她有給我錢嗎？有本事叫你們老闆出來道歉」、「這裡是公共場所，不是你家，我有去你家消費嗎？用的是你家的電嗎？」還胡亂指控旁邊客人也沒消費。

不過，吳女未經店家同意充電已違法，因此警察在現場宣讀權利後，依竊盜現行犯逮捕，過程中吳女還大聲咆嘯「不要碰我！我會告你！」，最後仍被送上警車，依竊盜罪移送偵辦。

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