國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇　檢驗標準成焦點

▲▼ 民航局在嘉義縣舉辦「國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部民用航空局在嘉義縣舉辦「2024國際無人機及先進空中交通載具檢驗論壇」，邀請美國聯邦航空總署FAA、歐盟及日本民航局等主管機關和領域專家出席，與國內無人機產官學界探討無人機及大型先進空中交通載具的安全檢驗方法及國際法規。

會議兩大主題為「國際無人機檢驗發展」及「國際先進空中交通適航檢驗趨勢」，邀請國外民航主管機關及專家分享國外趨勢，民航局長何淑萍及嘉義縣長翁章梁也分享台灣無人機產業現狀。

何淑萍說，無人機檢驗標準和方向對產業發展影響深遠，論壇中邀請專家分享國外檢驗政策，幫助國內業者在進軍國際市場前做好前置作業，確保符合國外規定。

何淑萍也說，民航局檢驗方式將逐漸與國際接軌，協助無人機產業在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心升級，並將正向效益擴散，幫助台灣無人機產業走向國際。

翁章梁表示，台灣的無人機法規在全球名列前茅，凸顯台灣在無人機領域的領先地位，國外也正積極探索無人機的應用，例如大型無人機運送乘客的服務，這些都需要在嚴謹的法規下進行，也要經過大量試驗，因此擬定出合適法規是重要的事情。

翁章梁強調，台灣無人機產業一定會走向國際市場，因此檢驗標準需與國際接軌，這次論壇讓業者有機會發表意見以完善法規，也幫助業者更清楚無人機的發展方向及應遵循規範。

經濟發展處長江振瑋表示，會議中討論美國AAM載具檢驗基礎與現況、歐盟無人機檢驗架構及方法、日本民航局無人機AAM檢驗及國際合作案例。嘉義縣亞創中心作為政府與業界的橋樑，將會積極協助業者爭取驗證計畫，並推動相關業務，凝聚政府與業界的共識。