　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「嘉憶運動會」據點創新體驗　鍛鍊長者體能延緩失智

▲▼ 「嘉憶運動會」長輩拚高下 兼具體能、認知訓練延緩失智 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 「嘉憶運動會」長輩拚高下 兼具體能、認知訓練延緩失智 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應9月國際失智症月，嘉義縣24日於縣立體育館舉辦「嘉憶運動會」，專為失智長者設計了法式滾球、射箭及方塊踏步三項競賽，兼具體能和認知訓練，邀集全縣29個失智據點、260位長者參與，縣長翁章梁今出席頒獎，射箭冠軍-竹崎昇平據點、法式滾球冠軍-鹿草重寮據點、方塊踏步冠軍-布袋龍江據點，各獲頒2,500元禮券，現場還有據點長輩們的復古童玩創意手作展示及闖關遊戲，氣氛熱烈。

▲▼ 「嘉憶運動會」長輩拚高下 兼具體能、認知訓練延緩失智 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局說，嘉義縣老年人口截至113年8月比率高達22.87%，全縣65歲以上長者每13人中即有1人罹患失智症，推估至112年失智人口約有9,577人，確診率超過9成。為延緩長者失智與失能，嘉義縣設有3個失智共照中心及29個失智據點，由前端的失智預防銜接後端醫療照護，透過醫療、社區共同合作，提供就近性、在地化的優質照顧服務。

▲▼ 「嘉憶運動會」長輩拚高下 兼具體能、認知訓練延緩失智 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，「嘉憶運動會」納入了失智據點的三大課程：法式滾球、射箭及方塊踏步，去年僅有15個據點參與，今年全縣29個據點的260位長者齊聚一堂，平均年齡超過70歲，在專業裁判的評分下角逐名次，三項比賽各取前四名，除領回獎盃，第一名可獲2,500元禮券，恭喜各獲獎的團隊。

▲▼ 「嘉憶運動會」長輩拚高下 兼具體能、認知訓練延緩失智 。（圖／嘉義縣政府提供）

現場除闖關遊戲外，還有各據點展示的兒時創意手作，如陀螺、ㄤ阿漂、柑仔味、紙牌、丟包沙、神槍手等互動遊戲，勾起長者年少與兒時記憶，翁章梁也逐一體驗競賽項目，他說很開心看到每一位長輩開心歡樂的笑容。

衛生局長趙紋華表示，失智症照護是一項長期的工作，透過「嘉憶運動會」不僅讓長者養成運動習慣，並促進失智據點之間的互相學習與創新分享，懷舊的兒時遊戲有助於喚起長者的記憶與話題。

嘉義縣府團隊積極連結醫療、社區、民間組織等建立失智防治網絡，未來將持續推動相關活動，讓長者能在熟悉的社區中得到完善照護，民眾如有失智照護問題，歡迎撥打1966或洽詢嘉義縣失智共照中心、各鄉鎮市衛生所，由專人提供諮詢服務。

ET快訊
快訊／副總統永和住家傳槍響！
日本400年古蹟遭「外國客破壞」
快訊／OK超商開出1千萬發票！幸運門市曝光
「燕子」颱風最快周六生成　環流雨彈狂炸北東連3天
國外網紅闖入台鐵　爬疾駛火車頂自拍！畫面曝光
隱眼大廠主管強吻揉胸女下屬　380萬年薪沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

衝一波台東！年底活動大噴發　謝金燕、盧廣仲、動力火車接力開唱

「國際慢食台東分會」進軍義大利　展現12年豐碩成果

男賞完金針花「GPS導航迷路」　台東警即刻救援助脫困

台東關山警送暖　828kg愛心米轉贈轄內弱勢家庭

雲林九大運輸業路口停讓宣示　縣長張麗善：落實大車路口停讓、保護行人安全

「嘉憶運動會」據點創新體驗　鍛鍊長者體能延緩失智

嘉義市青創+場域創生及文旅創新　「放大二通圈」感受舊城新生

台東社福津貼將主動清查免申請　2萬5千民眾受益

台東市地重劃區抵費地現公開標售中　10月7日前歡迎投標

台東打掃公廁活動　清洗有眉角！打造舒適優質如廁環境

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

衝一波台東！年底活動大噴發　謝金燕、盧廣仲、動力火車接力開唱

「國際慢食台東分會」進軍義大利　展現12年豐碩成果

男賞完金針花「GPS導航迷路」　台東警即刻救援助脫困

台東關山警送暖　828kg愛心米轉贈轄內弱勢家庭

雲林九大運輸業路口停讓宣示　縣長張麗善：落實大車路口停讓、保護行人安全

「嘉憶運動會」據點創新體驗　鍛鍊長者體能延緩失智

嘉義市青創+場域創生及文旅創新　「放大二通圈」感受舊城新生

台東社福津貼將主動清查免申請　2萬5千民眾受益

台東市地重劃區抵費地現公開標售中　10月7日前歡迎投標

台東打掃公廁活動　清洗有眉角！打造舒適優質如廁環境

台新戰神練習賽不敵KBL安養赤紅火箭　主帥重話：團隊擺第一

快訊／副總統永和住家傳槍響　台中警圍捕嫌犯連開3槍

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

幫川普站台要收錢？梅蘭妮亞神秘進帳760萬　前幕僚曝她超在意1事

衝一波台東！年底活動大噴發　謝金燕、盧廣仲、動力火車接力開唱

「國際慢食台東分會」進軍義大利　展現12年豐碩成果

男賞完金針花「GPS導航迷路」　台東警即刻救援助脫困

兩岸旅遊市場持續復甦　金門再迎26名「小三通自由行」旅客

苗栗女酒後龍鳳漁港亂晃！　科技監控海巡救回她寶貴性命

太閒其實容易憂鬱？研究發現：空閒時間太多「幸福感」反而下降！

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

地方熱門新聞

東海女大生被公車撞死　台中市今起連續3天大執法

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」

台南正議長賄選案二審開庭傳訊郭再欽、楊志強

埔里美人腿公主冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

金門大遶境漳州劇團成開放陸客首團宗教交流

南投獲贈胸部X光巡迴醫療車防堵社區蔓延

高鐵南延「進高雄車站」有望盡快實施

花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天破160萬

抵金門受熱烈歡迎！李洋展開2天1夜感恩行

石棉瓦致癌物要花50年清運完畢台南藍軍要求訂定拆除補助標準

嘉義縣市明年教師節不送卡片　改送600禮券

落實災害初期自主應變南消攜手企業消防編組觀摩演練

台塩海洋鹼性離子水五度蟬聯國慶大會指定用水

南市府辦救災人員基礎及進階班訓練

更多熱門

相關新聞

嘉義縣招募照顧管理專員　起薪42K

嘉義縣招募照顧管理專員　起薪42K

嘉義縣長期照顧管理中心招募「照顧管理專員」，起薪42K（最高上看55K） ，依服務年資可享有7至30天的慰勞假、國民旅遊卡及年終獎金等相關福利，招募訊息公告於嘉義縣政府、衛生局及長期照顧管理中心網站，歡迎具有醫事專業、社工、老人照顧相關學系背景人員一起加入長照服務行列，報名時間自即日起至9月27日止。

老婦陳屍家中　兒受訪自爆：我殺的

老婦陳屍家中　兒受訪自爆：我殺的

嘉義縣130人瑞獲贈重陽禮金

嘉義縣130人瑞獲贈重陽禮金

養狗沒綁好咬人反被開槍　4人挨罰27.9萬

養狗沒綁好咬人反被開槍　4人挨罰27.9萬

新北失智守護站達3000處　侯友宜：持續打造友善城市

新北失智守護站達3000處　侯友宜：持續打造友善城市

關鍵字：

嘉義縣嘉憶運動會失智

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

全家開出10組發票大獎！名單、門市曝光

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面