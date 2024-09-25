「嘉憶運動會」據點創新體驗　鍛鍊長者體能延緩失智

▲▼ 「嘉憶運動會」長輩拚高下 兼具體能、認知訓練延緩失智 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應9月國際失智症月，嘉義縣24日於縣立體育館舉辦「嘉憶運動會」，專為失智長者設計了法式滾球、射箭及方塊踏步三項競賽，兼具體能和認知訓練，邀集全縣29個失智據點、260位長者參與，縣長翁章梁今出席頒獎，射箭冠軍-竹崎昇平據點、法式滾球冠軍-鹿草重寮據點、方塊踏步冠軍-布袋龍江據點，各獲頒2,500元禮券，現場還有據點長輩們的復古童玩創意手作展示及闖關遊戲，氣氛熱烈。

衛生局說，嘉義縣老年人口截至113年8月比率高達22.87%，全縣65歲以上長者每13人中即有1人罹患失智症，推估至112年失智人口約有9,577人，確診率超過9成。為延緩長者失智與失能，嘉義縣設有3個失智共照中心及29個失智據點，由前端的失智預防銜接後端醫療照護，透過醫療、社區共同合作，提供就近性、在地化的優質照顧服務。

翁章梁說，「嘉憶運動會」納入了失智據點的三大課程：法式滾球、射箭及方塊踏步，去年僅有15個據點參與，今年全縣29個據點的260位長者齊聚一堂，平均年齡超過70歲，在專業裁判的評分下角逐名次，三項比賽各取前四名，除領回獎盃，第一名可獲2,500元禮券，恭喜各獲獎的團隊。

現場除闖關遊戲外，還有各據點展示的兒時創意手作，如陀螺、ㄤ阿漂、柑仔味、紙牌、丟包沙、神槍手等互動遊戲，勾起長者年少與兒時記憶，翁章梁也逐一體驗競賽項目，他說很開心看到每一位長輩開心歡樂的笑容。

衛生局長趙紋華表示，失智症照護是一項長期的工作，透過「嘉憶運動會」不僅讓長者養成運動習慣，並促進失智據點之間的互相學習與創新分享，懷舊的兒時遊戲有助於喚起長者的記憶與話題。

嘉義縣府團隊積極連結醫療、社區、民間組織等建立失智防治網絡，未來將持續推動相關活動，讓長者能在熟悉的社區中得到完善照護，民眾如有失智照護問題，歡迎撥打1966或洽詢嘉義縣失智共照中心、各鄉鎮市衛生所，由專人提供諮詢服務。