再半年能領2筆獎金「該離職還是苦撐？」　網點出1關鍵

▲原PO猶豫是否要離職。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果已經動了離職的念頭，會馬上走人？還是會等領到年終獎金再行動？一名女網友發文表示，他們公司12月底會發年終獎金、3月底會發績效獎金，如果她已經壓力大到想離職，應該果斷放棄這兩筆錢？還是再撐一下，領到錢再換工作？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「好想離職放棄年終」為標題發文，提到她現在工作壓力大，實在很想離職，不過公司12月底就會發年終獎金，且隔年3月底還會發績效獎金，所以她實在猶豫。她認為，若她真的撐到12月，應該會覺得再撐一下就3月了，但若從現在算起，距離3月又還有半年。

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因此原PO就拋問，如果是大家，會現在就開始面試，索性放棄兩筆獎金？還是會領完年終獎金就換工作，放棄績效獎金？又或是會努力撐到3月，領完兩筆錢再換工作？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你可以先面試啊，什麼時候上了就什麼時候離職」、「選2，然後開始面試」、「我會選2，然後給自己放個假再去新工作，身心靈的健康絕對比錢重要」、「開始面試，找到了就換，不要整天貪圖領下一包，這樣根本沒完沒了」。也有網友指出，「看你缺不缺錢，缺就忍，不缺就離」、「我會硬撐，除非你能找到比現在好更多的，不缺錢我就直接離了，可惜我缺」。