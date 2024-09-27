　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為了Type-C換新機「要選iPhone 15還是16？」　網答案一面倒

▲▼ iPhone 16 Pro、相機控制、動作按鈕 、配件。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone 16 Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者曾筠淇／綜合報導

從iPhone 15起，就已經不再是使用Lightning接頭。日前就有網友發文表示，若單純是為了Type-C，應該要買iPhone 15還是iPhone 16呢？貼文曝光後，底下網友幾乎一面倒表示，「買新不（買）舊」、「16，光散熱就比15好了不少」。

有網友在Dcard上，以「只為了Type-C的話換15還是16」為標題發文，提到他目前使用的是iPhone 13，而家中其他人則是用iPhone 15、iPhone 15 Pro或是安卓手機，也就是說，只有他一個人是使用Lightning接頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，他的iPhone 13沒有不好用，也不太會卡，甚至電池健康度也大於80%，但每次和家人出門，充電線不能共用實在很麻煩，所以打算換新機。如果單純是為了Type-C，會建議換15還是16呢？

貼文曝光後，網友幾乎一面倒表示，「肯定是iPhone 16 或iPhone 16 Plus，這次規格是離Pro系列最靠近的一次」、「買新不買舊，而且新手機相機體驗更好」、「15、16 都有的我很有說服力了吧，買16，15有夠燙」、「我覺得這次相機不錯（不是指那個按鍵），散熱有改善一點，價格你可接受的話我覺得16」。也有網友則回應，「如果只是線的問題乾脆多買幾條線帶在身上就好」、「你可以買15 Pro二手的」。

ET快訊
以為女伴是「烏克蘭間諜」　俄兵活活打死她
為了Type-C「要選iPhone 15還是16？」　網答案
快訊／「被咖啡耽誤的鬆餅店」一次收2間
防汛道路一原因奪2命　二寶媽被淹死...女騎士撞車亡
氣氣氣氣！翁曉玲嗆政院把國會當空氣　「我們也不會客氣」
最快周日發海警！　暴風圈可能觸陸「2地首當其衝」
她「一年胖14公斤」！少吃也沒用　醫揭關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父從小不做這事！他長大照顧父卻被說「不孝」　網力挺：別被情勒

南投國姓全國咖啡賽成績揭曉　現場分享五強精品咖啡風味

婆婆贊助頭期款買房「什麼都沒過問」　網一看讚爆：好好珍惜孝順

她驚見衣櫥「跌落神壇1服飾」！一票人點頭：現在穿很羞恥

快訊／一次收2間！黑浮咖啡信義、岡山店掰了　補償措施曝光

熱帶性低氣壓接近　北、東部森林遊樂區擬29日預警性休園

12星座「一周運勢」一次看！處女被好運眷顧　白羊真愛加持

東犬燈塔整修「10月起園區暫時封閉」　明年6月再開放

「薪水面議」她面試後變29K　網嗆欠檢舉：根本是欺騙

用智能解決長照痛點　臺灣雲市集重塑高齡照護的服務與品質

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

乳牛貓被媽撫摸翻肚撒嬌　換爸牠秒「喵聲尖叫」XD

父從小不做這事！他長大照顧父卻被說「不孝」　網力挺：別被情勒

南投國姓全國咖啡賽成績揭曉　現場分享五強精品咖啡風味

婆婆贊助頭期款買房「什麼都沒過問」　網一看讚爆：好好珍惜孝順

她驚見衣櫥「跌落神壇1服飾」！一票人點頭：現在穿很羞恥

快訊／一次收2間！黑浮咖啡信義、岡山店掰了　補償措施曝光

熱帶性低氣壓接近　北、東部森林遊樂區擬29日預警性休園

12星座「一周運勢」一次看！處女被好運眷顧　白羊真愛加持

東犬燈塔整修「10月起園區暫時封閉」　明年6月再開放

「薪水面議」她面試後變29K　網嗆欠檢舉：根本是欺騙

用智能解決長照痛點　臺灣雲市集重塑高齡照護的服務與品質

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

環球購物中心周慶「10萬件6折」　消費滿5千送1300

父從小不做這事！他長大照顧父卻被說「不孝」　網力挺：別被情勒

冤獄48年！日本死刑犯袴田巖改判無罪　日媒：可借鏡台灣經驗

北市3連霸議員被合夥人指證暗槓公款　陳重文如坐針氈插話反嗆

開箱日月潭最高星空酒吧！270度看湖景、品12款日式藝術茶酒

預購開紅盤！太平洋百貨週年慶超殺回饋38%　比出國買更便宜

2歲娃睡不好被奶奶「餵符水」致重度鉛中毒　網傻：迷信的錯愛

駐韓美軍F-16戰鬥機連續3起「起飛墜落」　美空軍公開事故原因

空大桃園中心畢業生朱美真　畢典致謝：心懷感恩面對未來

２歲女童見柴犬興奮跳舞　冷靜：幸好妳不是我主人

生活熱門新聞

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

颱風最快今晚生成！下周二、三最接近　不排除侵台

網狂問颱風假！天氣粉專曝4警戒區「暴風圈籠罩機率高」

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

她失戀飛日本！「幫閨蜜代購」犯1大錯

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「暴雨警戒區出爐」

墾丁旅遊海報「薄紗妹險露點」　平台回應了

「準山陀兒」颱風生成有可能海警！　速度緩慢對台影響加劇

準「山陀兒」最快周日發海警　暴風圈可能觸陸「2地首當其衝」

桃花炸裂！10月愛神專寵3星座

快訊／雨彈升級　4縣市豪大雨特報

快訊／北北基3縣市大雨特報　一路下到晚上

更多熱門

相關新聞

說好月薪38K！面試完「1原因」被砍到29K

說好月薪38K！面試完「1原因」被砍到29K

徵才網站上的職缺若寫薪資面議，月薪應達4萬元以上，然而近日有網友面試時，被公司以無經驗、新人為由，將薪資壓到29K，讓她感到不解，既然都已經讓她面試了，為何還可以開出29K？貼文曝光後，引發網友討論。

再半年2筆錢　該離職or苦撐？網點出1關鍵

再半年2筆錢　該離職or苦撐？網點出1關鍵

幫買東西！發票中獎了「錢會怎麼分」

幫買東西！發票中獎了「錢會怎麼分」

上班打瞌睡、戴耳機聽音樂！妹子被開除怒：才1次

上班打瞌睡、戴耳機聽音樂！妹子被開除怒：才1次

才剛報到！她見公司「超扯1規定」想離職

才剛報到！她見公司「超扯1規定」想離職

關鍵字：

iPhone 16iPhone 15LightningType-CDcard

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

前兄弟啦啦隊「直接點名陳致遠」

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／8連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面