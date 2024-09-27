為了Type-C換新機「要選iPhone 15還是16？」　網答案一面倒

▲iPhone 16 Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者曾筠淇／綜合報導

從iPhone 15起，就已經不再是使用Lightning接頭。日前就有網友發文表示，若單純是為了Type-C，應該要買iPhone 15還是iPhone 16呢？貼文曝光後，底下網友幾乎一面倒表示，「買新不（買）舊」、「16，光散熱就比15好了不少」。

有網友在Dcard上，以「只為了Type-C的話換15還是16」為標題發文，提到他目前使用的是iPhone 13，而家中其他人則是用iPhone 15、iPhone 15 Pro或是安卓手機，也就是說，只有他一個人是使用Lightning接頭。

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原PO表示，他的iPhone 13沒有不好用，也不太會卡，甚至電池健康度也大於80%，但每次和家人出門，充電線不能共用實在很麻煩，所以打算換新機。如果單純是為了Type-C，會建議換15還是16呢？

貼文曝光後，網友幾乎一面倒表示，「肯定是iPhone 16 或iPhone 16 Plus，這次規格是離Pro系列最靠近的一次」、「買新不買舊，而且新手機相機體驗更好」、「15、16 都有的我很有說服力了吧，買16，15有夠燙」、「我覺得這次相機不錯（不是指那個按鍵），散熱有改善一點，價格你可接受的話我覺得16」。也有網友則回應，「如果只是線的問題乾脆多買幾條線帶在身上就好」、「你可以買15 Pro二手的」。