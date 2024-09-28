聚餐主動刷卡！發票爽中4萬「同事要分錢」　網虧：炫耀前想一下

▲原PO將聚餐的發票存進載具。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一群人聚餐，常常會由其中一人負責結帳，其他人事後再給錢。日前就有網友發文透露，他之前和同事聚餐時，是由他刷卡，並將發票存進載具，想不到現在中了4萬元，同事就要他分獎金。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「聚餐發票中獎，被要求分錢」為標題發文，提到他之前和部門的同事們一起去吃飯，結帳時他主動提出用自己的信用卡支付，並將發票存入載具。日前對獎時，他發現該張發票中了4萬元的獎金，於是在IG分享好消息，寫說聚餐中大獎。

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有同事看到後，便在留言處問說，是不是大家一起去吃的那次？原PO就說「是」。由於當時是5個人聚餐，所以隔天上班時，其中一個同事就要求拿五分之一的獎金。原PO當下並沒有拒絕，只說拿到錢後會分，但還是很懊惱，當初為什麼要貼在IG上。

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「如果是我的話一定悶聲發財，炫耀反而惹事」、「分出去蠻合理的，畢竟大家都有付錢，但如果是我根本不會發」、「就硬要發（IG），4萬塊誰不想分？你要是中200你看有沒有人要分，炫耀之前想一下」。也有網友表示，「我超討厭朋友把發票自己A走，明明我也想刷卡」、「我也是超討厭，刷卡回饋都給他賺，發票也被A走，還要感恩人家去幫忙結帳」。