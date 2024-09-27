說好月薪38K！面試完「1原因」被砍到29K　她傻眼了

▲無經驗的新人只能領29K？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

徵才網站上的職缺若寫薪資面議，月薪應達4萬元以上，然而近日有網友面試時，被公司以無經驗、新人為由，將薪資壓到29K，讓她感到不解，既然都已經讓她面試了，為何還可以開出29K？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「無經驗新人真的只能領29K嗎」為標題發文，提到她近期獲得一些面試機會，有些薪資面議，也有些寫38K以上，然而不論是何者，當她實際面試後，公司都會以無經驗、新人為由，將薪資壓到29K，並說剛畢業的大學生不會領到4萬元這麼多。

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但原PO就不解，既然徵才網站上寫著面議，月薪就應該至少有4萬元，為什麼公司寫了面議，也讓她面試了，最終卻還開出29K這個數字？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不寫清楚真的來騙人的，不過新鮮人要薪水高真的蠻難的，除非有證照、專業技能 或者某些行業起薪就高，除此之外就是社會經驗，都沒有應該很難高薪」、「新鮮人真的很吃學歷跟科系，如果兩項都沒有，基本薪資真的很正常」、「看科系專長吧，能拿出作品或證照的，應該至少35K起」。

也有網友直言，「去人力銀行檢舉」、「只要你的學經歷符合他們寫在上面的要求，但是薪資沒有上面寫的，就是欠檢舉」。根據「就業服務法」第5條，雇主招募或僱用員工，不得「為不實之廣告或揭示」，也不得「提供職缺之經常性薪資未達新台幣4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍」。