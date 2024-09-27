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幫買東西！發票中獎了「錢會怎麼分」　兩派吵翻：因為他懶啊

▲▼雲端發票,載具,電子發票。（圖／記者曾筠淇攝）

▲如果中大獎了，錢會怎麼分？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有幫別人買東西的經驗，若發票在自己手上，哪天真的中大獎了，錢應該歸誰？或是要怎麼分呢？貼文曝光後，掀起討論，不少網友留言表示，「我幫忙買的如果中獎我不會分，你要計較那你自己去買，不要叫我幫你買」、「情侶或夫妻當然是一起享受吧」。

女網友在Dcard上，以「發票中獎算誰的」為標題發文，提到男方若時常請女方代買東西，且還將發票都丟垃圾桶、懶得對獎，或是直接將發票存入女方載具，哪天若真的中了大獎，這筆獎金應該歸誰？或說應該要怎麼分？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「偷偷領就好，沒人知道，多嘴問題就來了」、「女生的，不用跟他說，這是他不要的」、「當然是女生的，男生丟垃圾桶就是放棄了中獎的機會啊」、「為什麼都存你的？因為他懶啊，他決定存你那的那一刻就已經放棄領獎的資格了，我覺得可以自己領就好，談錢傷感情」。

也有網友的選擇不同，「我的話會默默存起來，走到結婚的話當結婚基金」、「誰的載具誰的獎，但要怎麼分看你跟對方的關係如何，如果是我男友，我就會直接分一半給他」、「如果你的男方是指男友，那會一起分耶，單純就是沒有要跟男友分那麼細」、「我會討論耶，這就是一筆意外之財，即使有天那張發票是我自己買的。會帶另一半出國去品嚐三星餐廳」。

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