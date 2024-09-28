薪水不夠養小孩！　中年搬運工看廣告當「取簿手」秒被逮

▲黃姓男子為了養小孩而鋌而走險當取簿手，但還沒領到薪水就被逮捕。（圖／CTWANT提供）



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一名44歲黃姓男子從事搬運工維生，但薪資不夠撫育孩子，他見到取包裹廣告而應徵，竟成為取簿手，先後幫詐騙集團領取12件包裹，苗栗縣頭份警分局獲報後將黃男逮捕，黃男則連呼後悔，並表示自己沒領到薪水，訊後被依詐欺罪嫌移送法辦。

頭份警分局26日接獲通報，指有詐騙包裹寄到信東路某超商，頭份派出所副所長解建雄、警員李昀聲、陳亮宇、呂鎮宇立即前往查緝，逮捕前來領貨的黃男，並當場起獲4件包裹，以及現金、金融卡、手機等證物，警方見罪證確鑿，立刻將黃男帶回派出所偵辦。

黃男則聲稱自己薪資太低、無力育兒，近日在報章雜誌上看到廣告，取包裹每件便可獲得300元酬勞，至今取了12件包裹，但尚未領到薪水就被逮捕，對於犯行相當後悔，訊後被依詐欺罪嫌送辦。

頭份警分局長林育旺表示，頭份派出所同仁接獲通報能迅速反應查獲取簿手，起獲相關贓證物，避免這些帳戶、金融卡成為詐騙之用，讓更多民眾受害，同仁工作認真積極之表現殊值嘉許。

林育旺也呼籲，天下沒有白吃的午餐，高報酬、高獲利、不勞而獲的事往往背後都是有詐，不可輕易相信，甚至淪為詐騙集團之幫兇，到時錢沒賺到還吃上官司將後悔莫及。

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