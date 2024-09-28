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人妻採蘑菇煮菜　丈夫吃完中毒命危「裝葉克膜搶救」

杭州一名大伯吃了野蘑菇，竟陷入重症差點沒命。（圖／翻攝自杭州日報）

▲杭州一名男子吃下妻子摘來的野蘑菇，竟陷入重症差點沒命。（圖／翻攝自杭州日報）

圖文／CTWANT

在野外常看到許多蘑菇，但如果隨意採摘來吃，可能會有性命危險。中國杭州一名大伯吃了老婆採的幾朵野蘑菇，沒想到陷入重症，住進加護病房，裝葉克膜才撿回一條命。

據《杭州日報》報導，家住桐廬的胡女到住家附近的風景區玩，因為下雨過後，那裡長出不少蘑菇，因為平常看遍各種菌子，自認練就辨別菌子的能力，於是從中採摘8朵大大的也蘑菇回家，其中5朵白色、3朵灰色，回家後卻發現2朵白色蘑菇在路上碎了，只好用剩下的6朵蘑菇，加上青菜和麵條、剩飯，煮成一道當地料理。

胡女捨不得吃，準備留給老公，豈料老公吃完後，開始上吐下瀉，原以是酒喝太多，但後來感到腰背痛難忍，甚至發熱，隔天家人看情況不對，才將他送到醫院檢查，結果發現明顯有中毒症狀，肌酸激酶22252U/L，超正常值100多倍，咖啡尿，橫紋肌溶解、肝功能不全、腎功能損傷等，狀況十分嚴重。

醫師立刻做一系列搶救工作，卻抵不住胡女老公的病情惡化，3天後發生無脈性心室頻脈，也就是心跳停止，當下立刻裝葉克膜搶救，心肺功能才逐漸好轉，經過7天恢復正常。

胡女老公裝葉克膜搶救才保住一命。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲胡女老公裝葉克膜搶救才保住一命。（示意圖／翻攝自photoAC）

胡女懊悔不已，百思不解明明確認過蘑菇無毒，為何老公中毒如此嚴重？原來胡女老公很可能同時吃下2種劇毒蘑菇，白色的有毒的鵝膏菌類，又名「白毒傘」，只需要食用一點，就能讓人躺丟命，主要影響肝功能，嚴重可導致肝功能衰竭。

另外一種灰褐色的是亞稀褶紅菇，也是一類高致死的毒蘑菇，主要導致肌肉溶解並引發腎衰竭，嚴重者可有心臟毒性，胡女老公出現心跳驟停的罪魁禍首就是亞稀褶紅菇。

專家提醒，除了專業人士憑藉豐富的經驗鑑定外，目前沒有哪種方法能百分之百變辨識出蘑菇，由於蘑菇中毒後果很嚴重，建議大家不要去採野生蘑菇，美味誠可貴，但生命價更高。大部分食物中毒都會出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等，如有類似症狀，一定要及早就醫，早一分救治，少一分損害，多一分希望。

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