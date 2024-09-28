財政壓力大！印度學校「活人獻祭」綁學生2次　男童慘遭殺害

▲學生被校方殺死。（圖／YouTube DNAIndiaNews）

圖、文／CTWANT

印度於9月22日發生一起謀殺案，其背後的動機是因學校一直面臨財政壓力，為了確保學校的繁榮，當天有3人嘗試舉行活人祭儀式，嫌犯相信提供活人祭品會帶來學校的成功，然而當被害男童在被帶到場地時驚醒，嫌犯驚慌失措，在學校內將他勒死。據報導，學校老闆的父親也參與了神秘活動，他被懷疑策劃了「活人祭祀」。目前警方證實逮捕了5名與犯罪有關的人。

據INDIATODAY報導，據警方稱，嫌犯計劃在9月6日舉行活人祭儀式，然而，當男孩察覺並逃跑時，計劃失敗，9月22日嫌犯再次嘗試舉行儀式，打算在學校後面附近犧牲受害者，然而男孩在被帶到場地時醒來，嫌犯驚慌失措，情急下在校內將他勒死，檢方後來對男孩進行了驗屍，證實有被勒死的痕跡。

據稱，謀殺背後的動機是為了確保學校的繁榮，因該校一直面臨財政壓力，嫌犯相信提供活人祭品會帶來學校的成功，在進一步調查後，警方也在井附近發現了儀式物品，進一步支持了神秘活動的說法。

對此，警方認為，犯罪動機源自於迷信。目前，警方逮捕了5名與犯罪有關的人，據報導學校老闆的父親參與了神秘活動，他被懷疑策劃了「活人祭祀」。

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